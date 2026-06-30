¿Chile y Argentina retoman el tratado minero? Se acerca una reunión clave para el cobre

Josemaria es un proyecto de minería a gran escala para la extracción de cobre, oro y plata, que se ubica en la cordillera.

El 7 de julio de 2026 , Chile y Argentina retoman en Buenos Aires las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM) , el instrumento jurídico que desde el año 2000 regula el desarrollo de proyectos mineros e n la frontera cordillerana. La cita marca el cierre de un ciclo de gestos diplomáticos iniciado en abril y confirma la decisión de ambos gobiernos de destrabar la institucionalidad que durante años permaneció prácticamente inactiva.

El proceso se aceleró en pocas semanas. El 14 de abril , en el marco de Cesco Week 2026, el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas , se reunió con el secretario de Minería argentino, Luis Lucero . En esa instancia, el Gobierno chileno ratificó a Rodrigo Urquiza , encargado de Asuntos Internacionales de Cochilco, como secretario ejecutivo del tratado por el lado chileno. Mas fue explícito sobre el objetivo: "Existen grandes oportunidades de cooperación e integración con Argentina, especialmente en el ámbito minero, y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, logísticos, entre otros", según decaraciones publicadas en Diario Financiero .

Casi un mes después, el 6 de mayo, durante la Expo San Juan Minera 2026, el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, y Lucero confirmaron la fecha del relanzamiento formal. González sintetizó el espíritu del encuentro: "Observamos la oportunidad de avanzar en importantes desafíos de cooperación e integración en el ámbito minero".

image Cordillera de los Andes, frontera entre Chile y Argentina, escenario del tratado minero binacional.

Imortancia actual del tratado

Firmado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta, el tratado consta de 23 artículos y dos anexos, y se complementó con un Protocolo de 1999. Su función es coordinar aspectos regulatorios, aduaneros, tributarios, laborales y de infraestructura para que un mismo yacimiento o distrito minero pueda operar a ambos lados de la cordillera bajo reglas comunes. La herramienta operativa central son los Protocolos Adicionales Específicos (PAE), que definen condiciones particulares caso a caso para cada proyecto fronterizo.

La urgencia por modernizar su aplicación responde a un cambio de escala en la industria. Donde antes había yacimientos aislados, hoy existen distritos mineros integrados como Vicuña —que combina varios depósitos cupríferos de clase mundial—, además de Los Azules y Lunahuasi. Según especialistas del sector, el principal obstáculo no es la falta de marco legal, sino su aplicación práctica: negociaciones sin plazos definidos ni una ventanilla binacional única.

La sesión del 7 de julio definirá el ritmo real de esta segunda etapa del tratado. Entre los temas pendientes figuran la creación de una ventanilla binacional, plazos administrativos claros y protocolos diseñados para distritos completos, no solo para proyectos individuales. El resultado de ese encuentro será determinante para destrabar inversiones que, en algunos casos, llevan años a la espera de un marco regulatorio que las dos cancillerías parecen finalmente dispuestas a actualizar.