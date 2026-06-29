Superávit minero récord en Argentina: el sector generó USD 3.558 millones en 5 meses

La minería argentina consolida un sendero de crecimiento sostenido durante el primer semestre de 2026. Según el último informe de la Secretaría de Minería , el conjunto de empresas que integran la cartera de proyectos mineros registró un superávit comercial de USD 556 millones solo en el mes de mayo. Esta cifra representa un incremento interanual del 34,9% y supera en un 21% el promedio de los últimos 24 meses.

El desempeño acumulado de los primeros cinco meses del año resulta aún más contundente. El balance comercial arrojó un signo positivo de USD 3.558 millones, lo que significa un salto del 89,3% respecto al mismo periodo de 2025. Camilo Hereñú, Director de Economía Minera, destaca que estos valores posicionan al sector en un "récord histórico para el acumulado de los primeros cinco meses de un año".

Durante mayo, 19 proyectos en producción generaron exportaciones por USD 614 millones, monto que equivale al 95,5% de las ventas externas mineras totales del país en ese periodo. La composición de estas ventas muestra una fuerte concentración en tres minerales clave que representan el 99,9% del total.

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El oro mantiene su liderazgo con el 62,1% de los envíos, sumando USD 382 millones. En segundo lugar, el litio escala posiciones con el 30,4% (USD 187 millones), seguido por la plata con el 7,3% (USD 45 millones).

Este auge responde a factores combinados. Por un lado, los precios de los metales marcaron récords internacionales, especialmente en el caso del oro y la plata. Por otro lado, la producción de litio en Argentina crece de forma exponencial, mientras que los proyectos metalíferos sostienen sus niveles de extracción en todo el territorio nacional.

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Importaciones estratégicas

Las importaciones del sector totalizaron USD 59 millones en mayo, un aumento del 31,9% frente al año anterior. Es fundamental notar que estas compras al exterior las traccionan principalmente los proyectos en etapas críticas de desarrollo. El 56,1% de las importaciones corresponde a proyectos en fase de producción, mientras que un significativo 36,4% proviene de cinco proyectos actualmente en construcción.

En cuanto al destino de estos fondos, la industria prioriza la eficiencia operativa: 45,9% se destina a la adquisición de bienes de capital; 34,0% corresponde a bienes intermedios; 16,1% se asigna a piezas y accesorios para bienes de capital.

El sector del litio encabeza las compras externas con el 56,3% del total, impulsado por las tareas de ampliación de las plantas existentes y la construcción de nuevos yacimientos.

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La eficiencia del modelo comercial minero

Uno de los indicadores más sólidos del informe es el ratio importaciones/exportaciones (M/X). En el acumulado de 2026, este valor se sitúa en un 6,8%, una mejora sustancial frente al 12,7% registrado en el mismo periodo de 2025. Esto implica que, por cada cien dólares que el sector exporta, solo requiere importar aproximadamente siete.

Esta relación varía según el mineral. Los proyectos metalíferos (oro, plata y cobre) presentan un ratio de apenas 3,5% en lo que va del año. En contraste, el litio muestra un ratio del 18%. Esta diferencia se explica por la heterogeneidad del sector del litio, donde la alta demanda de bienes del exterior responde directamente a las inversiones masivas para aumentar la capacidad productiva del país.