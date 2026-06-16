Shale de Vaca Muerta en Uruguay: nueva boya abre ruta de exportación récord

El SFL TIGRIS operó con éxito en la Terminal del Este de ANCAP con 750.000 barriles de crudo Medanito de Vaca Muerta.

El petróleo de Vaca Muerta alcanzó un nuevo hito operativo fuera de las fronteras nacionales. El buque SFL TIGRIS se convirtió en el primer petrolero en descargar crudo tras la puesta en servicio de la renovada boya de ANCAP en la Terminal del Este, ubicada frente a las costas de José Ignacio, Uruguay . Esta maniobra, confirmada por Christophersen Agencia Marítima , marca el inicio de una etapa de mayor integración energética regional.

El SFL TIGRIS, una embarcación de 250 metros de eslora , arribó a aguas uruguayas el pasado 8 de junio tras zarpar desde Puerto Rosales , en el estuario de Bahía Blanca. El buque transportó una carga de 750.000 barriles de petróleo Medanito . El cronograma operativo resultó sumamente eficiente: el navío amarró a la boya el 9 de junio y completó la transferencia de carga hacia tierra el 10 de junio.

Este evento inauguró formalmente una infraestructura crítica para el país vecino. ANCAP reemplazó recientemente su monoboya como parte de un programa de mantenimiento que ejecuta cada 10 a 12 años. La instalación opera mediante un sistema de amarre en un único punto (SPM), lo cual permite recibir buques de hasta 150.000 toneladas de desplazamiento. Gracias a este sistema, Uruguay optimiza la recepción del crudo destinado a la Refinería La Teja, su principal centro de procesamiento de combustibles.

image La nueva infraestructura en José Ignacio permite amarrar petroleros de gran porte de hasta 150.000 toneladas.

Estadísticas de un crecimiento exponencial

La operación del SFL TIGRIS no representa un hecho aislado, sino que ratifica una tendencia estructural. De hecho, tal como publicamos en +e, el volumen de crudo argentino hacia Uruguay creció de manera drástica en el último trienio.

En 2023 , Uruguay recibió 62.800 toneladas de crudo argentino.

, Uruguay recibió de crudo argentino. Para 2024 , ese flujo escaló hasta las 224.000 toneladas .

, ese flujo escaló hasta las . En 2025, la cifra consolidó su ascenso con 240.000 toneladas despachadas.

En apenas tres años, el flujo comercial entre ambos puntos se cuadruplicó. Junio de 2026 reafirma esta escala logística. Mientras el SFL TIGRIS finalizaba su descarga, el petrolero Brugge (o Brujas), un buque tipo Suezmax de bandera belga, ya aguardaba frente a las costas uruguayas para repetir el procedimiento con otro cargamento masivo. Entre ambas naves sumarán cerca de 200.000 toneladas, lo que equivale a unos 1,5 millones de barriles de crudo Medanito en una sola ventana operativa.

3376hm28 Uruguay, que carece de producción petrolera propia, encuentra en el crudo Medanito un insumo estratégico para producir naftas y gasoil en La Teja.

Puerto Rosales, el nodo estratégico del Cono Sur

La consolidación de esta ruta posiciona a Puerto Rosales como la plataforma de salida indispensable para los excedentes de la cuenca neuquina. La terminal Otamerica amplió su capacidad de almacenamiento y transporte para responder a la presión productiva de Vaca Muerta.

La ventaja competitiva de esta ruta radica en la geografía. La proximidad entre la terminal bonaerense y Montevideo reduce costos logísticos y otorga una confiabilidad y previsibilidad superior frente a proveedores de ultramar. Proyectos de infraestructura como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que ya supera el 65% de avance, refuerzan esta estrategia de dominar mercados regionales antes de apuntar exclusivamente a destinos lejanos como Asia o Australia.

Uruguay, que carece de producción petrolera propia, encuentra en el crudo Medanito un insumo estratégico para producir naftas y gasoil en La Teja. Lo que comenzó como operaciones ocasionales hoy constituye un circuito estable que fortalece la balanza comercial energética de Argentina y garantiza el suministro de energía al socio oriental.

FUENTE: Argentports