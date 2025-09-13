Offshore: Argentina se aferra a la expectativa que despierta Uruguay

La exploración hidrocarburífera en Argentina atraviesa un momento de expectativas y cautela, especialmente en el offshore . Marcelo Guiscardo , presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata , analizó estos temas durante la Expo Argentina Oil & Gas 2025 ( AOG 2025 ) , realizada esta semana en La Rural, Buenos Aires.

En una entrevista con +e, Guiscardo destacó la presencia de empresas nuevas y clústeres de distintos puntos del país. Entre ellos mencionó el clúster de Vaca Muerta, el de Córdoba y hasta uno de Moreno, al que presentó para explicar su funcionamiento.

MARCELO GUISCARDO

Offshore: paciencia y expectativas

Según el titular del Clúster marplatense, la exploración offshore en Argentina no está detenida pese a los resultados del Pozo Argerich en 2024. "Shell hizo un trabajo muy detallado y bueno, lo digo por los meses que estuvieron haciendo la sísmica en el CAN-107 y el CAN-109. Estas dos áreas juntas son una tercera parte de lo que es Vaca Muerta", dijo.

"Para que nos demos una idea de la inmensidad de lo que es sacar datos de un volumen tan grande, por eso la recolección duró más de lo que se suponía. Después se hizo el estudio del suelo y ahora están tratando de digerir toda esa información", agregó.

El directivo también remarcó la importancia de la exploración en Uruguay. Señaló que Chevron tomó tres áreas en el país vecino, mientras que YPF y Eni finalizarán próximamente un contrato conjunto de exploración. Según Guiscardo, estas áreas se encuentran adyacentes a bloques argentinos, por lo que los descubrimientos en Uruguay podrían traer beneficios directos a la actividad local.

“¿Te acordás que cuando todo esto comenzó, se decía que todas las majors están acá menos Chevron? Todos tienen su tiempo de inversiones, lo que quieren hacer. Chevron tomó esas tres áreas en Uruguay. YPF también tomó un área en Uruguay con Eni. Y están terminando el contrato para explorar juntos. Lo bueno es que si vos mirás el mapa de Uruguay y de Argentina, hay una línea muy delgada, que es la mitad del Río de La Plata. Si vos mirás el área que tiene, por ejemplo, YPF con Eni, está pegada al área CAN-102. Entonces explorar de ese lado del charco es exactamente lo mismo, y si encuentran y ojalá encuentren, van a venir para acá”, sostuvo.

Primeros pozos y probabilidades en el offshore

Guiscardo recordó que los primeros pozos representan pasos clave para la industria. “El primer pozo de cualquier cuenca inexplorada offshore está entre el 5 y el 7% de chance de encontrar petróleo. Hay cuencas que han tardado 30 pozos en encontrar".

En referencia al histórico Pozo Argerich y al aprendizaje que dejó, explicó que Shell ahora puede reprocesar la sísmica con datos más precisos, lo que permite identificar con mayor certeza la composición y características de las rocas, reduciendo la incertidumbre de futuras perforaciones.

"Es una ciencia muy interesante, pero para nada es una ciencia cierta. Es una probabilidad, una aproximación. La empresa, que era parte del grupo que perforó el Argerich, con YPF y Equinor, puede, con esa información, puede reprocesar la sísmica con los nuevos datos. Ya tiene más información de la que tenían cuando hicieron el pozo. Y ahora, con la sísmica que tienen, tienen una ciencia cierta de qué roca hay en qué lugar. Porque una vez que encuentran esto, la correlatividad es mucho más sencilla. Porque ya agarraron la roca, saben de qué color es, cuánto pesa, cuánto mide, qué presión tiene, qué porosidad tiene", dijo.

Vaca Muerta y su potencial

En tanto, Guiscardo también evaluó Vaca Muerta como referencia de desarrollo energético. “Ayer me decían: 'el convencional se está yendo para abajo, ¿no te pone nervioso que dependamos solamente de Vaca Muerta?'" Y mi contestación en ese momento fue: 'cuando vos no estés y tu hijo no esté y tu nieto no esté, va a seguir habiendo petróleo en Vaca Muerta'. No es malo depender de algo que va a durar 100 años más. Entonces, vamos a seguir invirtiendo acá", declaró.

"La Vaca Muerta de Estados Unidos se llama Permian y hay 50 equipos perforando. Acá hay alrededor de 15. Podemos hacer mucho más. YPF tiene 12 equipos perforando y va a llegar a 18 el año que viene, o 19. Definitivamente, va a haber un crecimiento muy fuerte los próximos 2, 3 años, porque es la única forma de llegar a exportar un millón de barriles, que es lo que quieren hacer", añadió.

Para concluir, Guiscardo destacó la articulación entre las empresas petroleras y el gobierno neuquino: "Me pareció muy trascendental la firma de los acuerdos entre YPF y Tecpetrol con el Gobierno de Neuquén en lo que es el apalancamiento de la gente para poder aprender más y poder preparar 10.000 personas más para trabajar. Creo que estamos en el camino del éxito y tenemos que seguir por ahí”.