Manantiales Behr: la licitación de la joya del convencional en un limbo

La licitación de Manantiales Behr está en un panorama complicado . La falta de definiciones y la paralización de inversiones en el mítico bloque de la Cuenca del Golfo San Jorge genera un sinfín de acusaciones cruzadas y puede significar otro golpe certero al aparato productivo del convencional.

Según el Gobierno del Chubut, hace más de seis meses no avances concretos en el proceso de traspaso hacia Rovella Capital lo que se traduce en que la actividad en el yacimiento se mantuvo prácticamente paralizada , con impacto directo en los puestos de trabajo vinculados a la actividad hidrocarburífera y en los ingresos que percibe la provincia.

Hay que recordar que ya en junio pasado había luz verde para avanzar con la salida del área. Sin embargo, tras sucesivas idas y vueltas, recién en diciembre se conocieron las primeras novedades y no fue hasta el 16 de enero cuando se informó que la operación quedaría en manos de Rovella Capital.

“A la fecha, no existen precisiones ni comunicación oficial a la provincia respecto de quién continuará efectivamente con la actividad ni en qué condiciones se garantizará la continuidad productiva”, subrayaron desde el Gobierno del Chubut.

Polimeros Recuperación Terciaria Chubut Cuenca del Golfo San Jorge YPF Manantiales Berh.jpg Manantiales Behr es una de las joyas del convencional.

Definiciones para la Cuenca del Golfo San Jorge

En este marco, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, destacó: “Chubut es titular del recurso y no va a permitir que la incertidumbre o las demoras de una empresa pongan en riesgo la producción, los ingresos provinciales y, sobre todo, los puestos de trabajo de nuestra gente”.

“Exigimos que se garanticen los niveles de producción, que se concreten las inversiones comprometidas y que se mantenga en condiciones el yacimiento. No vamos a tolerar incumplimientos ni especulaciones que perjudiquen a los chubutenses”, agregó.

Desde provincia destacaron que actualmente se registra la presencia de un solo equipo de perforación y tres equipos de workover, todos ellos paralizados a la espera de la concreción del traspaso a Rovella Capital. Este nivel de actividad resulta claramente insuficiente y contrasta con el escenario de 2014, cuando tras la renegociación contractual se alcanzó un pico con casi cuatro veces esa cantidad de equipos en operación.

Chubut - YPF Manantiales Behr.jpg Millones en juego y producción caída: la licitación de Manantiales Behr sin resolverse.

Sin equipo y un ultimátum

Asimismo, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, subrayó: “No podemos tener los equipos parados y a los trabajadores esperando mientras las empresas siguen dando vueltas. Acá hay familias que viven de esta actividad”.

“Si no van a invertir y a producir como corresponde, que devuelvan el área. Chubut no puede quedar rehén de decisiones que se toman en otro lado”, añadió.

La demora, que ya supera el semestre sin evidencias de un sostenimiento efectivo de las inversiones, afecta de manera directa la continuidad de la actividad y la estabilidad laboral en la región. En este contexto, desde el Gobierno del Chubut se dejó en claro que los procesos entre privados son ajenos al Ejecutivo y no pueden justificar la falta de ejecución de los compromisos asumidos.

“Chubut no puede quedar supeditada a los tiempos financieros de una empresa. Si no están dadas las condiciones para garantizar producción e inversión, el área deberá ser revertida para que el Estado provincial la adjudique a un operador que esté a la altura de las circunstancias”, aseguró Torres.