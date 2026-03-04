Pluspetrol aportará US$ 1 millón a las Becas Gregorio Álvarez

Pluspetrol confirmó este miércoles que destinará un millón de dólares al programa provincial de Becas Gregorio Álvarez para el ciclo 2026, en el marco de un nuevo convenio firmado con el Gobierno de Neuquén . Se trata del tercer año consecutivo en el que la compañía participa como aportante privado de la iniciativa educativa.

El desembolso forma parte del presupuesto de inversión social que la empresa proyecta ejecutar el próximo año en la provincia, que asciende a US$ 4,2 millones . De ese total, también se prevé una contribución de US$ 1 millón al Instituto Vaca Muerta (IVM) y fondos adicionales para programas comunitarios en Añelo y Rincón de los Sauces, dos de las localidades más vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

Desde la empresa señalaron que el acompañamiento al sistema de becas se enmarca en su estrategia de responsabilidad social en las áreas donde opera. “El desarrollo sostenible comienza con educación. Por eso, decidimos acompañar por tercer año consecutivo las Becas ‘Gregorio Álvarez’”, afirmó Julián Escuder, country manager de la compañía.

"Estamos convencidos de que invertir en la formación de los jóvenes neuquinos es invertir en el futuro de la provincia y en más oportunidades de crecimiento para toda la comunidad”, completó el ejecutivo en un comunicado.

Cabe señalar que el programa de Becas Gregorio Álvarez está orientado a estudiantes de todos los niveles, desde inicial hasta superior, que acrediten necesidad económica y se encuentren cursando carreras en universidades o institutos terciarios. El beneficio contempla asistencia financiera para cubrir gastos de matrícula, materiales de estudio, transporte y otros costos asociados a la formación.

Pluspetrol, con más de cuatro décadas de trayectoria y nacida en Neuquén, cuenta con operaciones en Argentina, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay. En el mercado local se ubica entre los principales productores de gas y petróleo, mientras que en Perú lidera la producción de ambos recursos.

Más de 30.000 postulaciones para el ciclo 2026

Según datos del Gobierno de Neuquén, el programa registró 30.008 solicitudes para el período 2026, entre renovaciones y nuevos aspirantes. Del total, 15.549 corresponden a estudiantes que buscan renovar el beneficio, mientras que 14.459 son postulaciones nuevas que actualmente se encuentran en proceso de evaluación.

Por nivel educativo, la mayor demanda se concentra en el nivel primario (12.944 inscriptos) y secundario (9.870). También se contabilizaron 2.183 solicitudes para nivel inicial, 2.512 para estudios terciarios y 2.499 para carreras universitarias.

Durante la apertura de sesiones legislativas, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el 85% de los becarios logró cumplir con los requisitos académicos para mantener la ayuda. De acuerdo con cifras difundidas por el Ejecutivo provincial, el 80% de los beneficiarios universitarios son primera generación en sus familias y el 75% son mujeres.

Desde su implementación, el programa alcanzó a unos 38.000 estudiantes y acumuló una inversión pública de 25.000 millones de pesos, según información oficial.