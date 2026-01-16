El fin de una era: YPF vende Manantiales Behr por U$S 575 millones

YPF oficializó la venta del área convencional Manantiales Behr , en la provincia de Chubut, como parte de su estrategia de optimización del portafolio de activos convencionales. La operación se enmarca dentro del Plan Andes y del Plan 4x4, que apuntan a redireccionar inversiones hacia el desarrollo de Vaca Muerta y proyectos estratégicos de exportación.

Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional de Valores, YPF y Limay Energía S.A ., empresa del Grupo Rovella Capita l, firmaron el 16 de enero de 2026 dos acuerdos. El primero contempla la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional del área Manantiales Behr, junto con la concesión de transporte de hidrocarburos sobre tres oleoductos clave de la región.

Los ductos incluidos en la operación son El Trébol–Caleta Córdova, Km. 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido. El segundo acuerdo establece la venta del stock de materiales almacenados en Manantiales Behr y Km 20, activos considerados estratégicos para la operación cotidiana del yacimiento.

YPF - EOR Manantiales Behr 1.jpeg Manantiales Behr es el bloque mítico de YPF en Chubut y símbolo de la recuperación terciaria.

Un paso adelante para YPF

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Manantiales Behr registraba una producción aproximada de 25 mil barriles diarios de petróleo y 0,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, lo que confirma su relevancia histórica dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El precio total pactado por ambas transacciones asciende a 575 millones de dólares, más el IVA correspondiente. El esquema de pago establece que el 60% será abonado al cierre de la operación, mientras que el saldo restante se cancelará dentro de los doce meses posteriores, bajo los ajustes habituales de este tipo de acuerdos.

La entrada en vigencia de la cesión queda sujeta a la autorización del Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut, instancia que deberá evaluar los compromisos técnicos, económicos y operativos asumidos por la nueva operadora.

La cesión de Manantiales Behr representa un paso clave dentro del Plan 4x4 de YPF. Para Rovella Capital, en tanto, la operación implica consolidar su presencia en la Cuenca del Golfo San Jorge con uno de los yacimientos más emblemáticos de la historia de la industria hidrocarburífera.

Plan Andes, Vaca Muerta y foco en el no convencional

Desde YPF señalaron que esta operación forma parte de la ronda lanzada en julio de 2025 del Proyecto Andes, liderado por el Banco Santander, cuyo objetivo es acelerar la salida ordenada de activos convencionales maduros para optimizar el uso del capital.

En paralelo, la compañía también firmó la cesión del clúster Malargüe, en Mendoza, con Venoil S.A., y completó previamente la transferencia de sus siete áreas convencionales en Tierra del Fuego a la empresa provincial Terra Ignis, consolidando así una estrategia integral de reorganización de su portafolio.

YPF explicó que el manejo activo del portafolio es uno de los pilares del Plan 4x4 y permite reasignar capital hacia proyectos estratégicos como Vaca Muerta. La meta de la compañía es incrementar la rentabilidad, fortalecer la producción no convencional y habilitar exportaciones por hasta 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031.