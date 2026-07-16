Argentina: Uno por uno, los proyectos mineros que ya están en construcción

El Pachón es un proyecto minero ubicado en el Departamento Calingasta, en San Juan, es uno de los valuartes del auge.

La minería argentina se encamina a cerrar 2026 con exportaciones que podrían superar los USD 9.000 millones , un salto del 49% frente a los USD 6.056 millones de 2025, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) . Esa cifra equivaldría a que uno de cada diez dólares exportados por el país provenga de la actividad extractiva.

El impulso llega de la mano del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , que a mediados de 2026 acumula 16 proyectos aprobados -de cobre , oro y litio- por unos USD 30.000 millones. A continuación, un repaso proyecto por proyecto de las obras en marcha.

Las proyecciones de CAEM son muy auspiciosas. Secretaría de Minería.

Cobre, el gigante dormido

Josemaría y Filo del Sol, ubicados en San Juan, acaparan todas las miradas. Operados por BHP y Lundin Mining bajo la sociedad Vicuña Argentina, obtuvieron en junio de 2026 la aprobación del RIGI bajo la categoría de mayor alcance del régimen (PEELP). La inversión inicial es de USD 9.700 millones, escalable a USD 18.000 millones en una década. Josemaría ya se encuentra en etapa de construcción.

En la misma provincia tambien está Los Azules. El proyecto de McEwen Copper fue el primero de cobre en ingresar al RIGI, con un plan de inversión de USD 2.672 millones, dentro de un programa total de USD 4.000 millones. Michael Meding, gerente general de la compañía, definió la vigencia del régimen como "totalmente indispensable" para sostener una inversión expuesta a cambios geopolíticos y de precios. La meta es alcanzar la Decisión Final de Inversión hacia fines de 2026 e iniciar la construcción temprana —campamento, rutas de acceso y línea eléctrica— a comienzos de 2027, con una producción proyectada de entre 175.000 y 180.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

Agua Rica y El Pachón (Catamarca y San Juan) son otros dos gigantes del cobre. Ambos proyectos de Glencore continúan en evaluación para sumarse al RIGI, con inversiones estimadas de USD 3.800 a 6.700 millones y USD 9.500 millones, respectivamente.

Filo de sol, una de las grandes promesas del cobre. Secretaría de Minería.

Los estadartes: oro y plata

Calcatreu (Río Negro). Operado por Patagonia Gold, entró en producción durante 2026 tras su etapa de construcción. Se proyecta una cosecha anual de 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata, con un horizonte a cinco años de más de 256.700 onzas de oro y exportaciones acumuladas por USD 1.800 millones. En declaraciones a +e, el gobernador Alberto Weretilnek celebró el avance y sostuvo que Río Negro "va a ser un ejemplo a nivel nacional" a través de este proyecto.

Veladero, en San Juan, es otro de los proyectos claves para la produccion de oro y plata. La ampliación de la mina de Barrick Gold y Shandong Gold fue aprobada por el RIGI en marzo de 2026 (Resolución 413/2026), con una inversión de USD 380 millones. El proyecto está en construcción y prevé el inicio de operaciones para diciembre de 2028.

A nivel sector, la producción física de oro cayó 6% en 2025, hasta 1,184 millones de onzas, por el agotamiento de yacimientos maduros. Aun así, la suba de los precios internacionales llevó las exportaciones auríferas a USD 4.094 millones, frente a los USD 3.141 millones de 2024, según datos de CAEM.

El oro de Calcatreu, marca el presente minero de Río Negro. Claudio Espinoza

Litio, la joya del Norte

Argentina es parte del “Triángulo del Litio”, junto con Bolivia y Chile, y concentra el 21% de los recursos mundiales del mineral. Con el auge de la movilidad eléctrica y las baterías de iones de litio, las inversiones en este sector han crecido de manera exponencial. Actualmente, el país cuenta con más de 20 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, con un potencial de producción que podría convertirlo en uno de los principales proveedores globales.

Uno de los destacados es Rincón, en Salta. El proyecto de Río Tinto Lithium ya cuenta con la aprobación del RIGI y avanza en su etapa de construcción. Otro proyecto clave es Hombre Muerto Oeste (Catamarca). Desarrollado por Galán Lithium, también fue aprobado por el régimen y se encuentra en etapa de construcción, según el SIACAM.

En la misma provincia está Fénix. La expansión de la planta de carbonato de litio de Río Tinto y Livent sumó, vía RIGI, 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional, con una inversión de USD 530 millones y un inicio de operaciones previsto para julio de 2026.

Proyecto Fénix de la Minera estadounidense Livent en Catamarca. Secretaría de Minería.

Oro destacado de Salta es Mariana. El proyecto de Ganfeng Lithium quedó suspendido del RIGI por no cumplir los requisitos mínimos de inversión exigidos por el régimen.

En conjunto, la industria proyecta que las exportaciones de litio superen los USD 1.400 millones en 2026, con una producción de carbonato de litio equivalente que treparía a unas 172.000 toneladas, un 48% más que el año previo.

Por otro lado, con la maduración de los grandes proyectos de cobre, CAEM proyecta que las exportaciones mineras podrían alcanzar los USD 22.000 millones anuales hacia 2032, duplicando el empleo sectorial hasta unos 200.000 puestos entre directos e indirectos.

FUENTE: Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Secretaría de Minería de la Nación; Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).