Buscan trabajadores para el proyecto Vicuña en San Juan: los puestos solicitados y cómo postularse

La aprobación del RIGI fortalece el avance de Vicuña, un proyecto binacional que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol

El proyecto minero Vicuña avanza en su desarrollo en San Juan con el inicio de la contratación de personal para construir el campamento que acompañará las futuras operaciones del yacimiento. La primera etapa ya despertó un fuerte interés entre los trabajadores de la provincia y en apenas unos días se registraron entre 2.500 y 2.800 postulaciones. El proceso de selección está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma china PowerChina y la empresa RAFA S.A, adjudicatarias de las obras de infraestructura.

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) confirmaron que las incorporaciones empezaron en julio, aunque indicaron que el mayor movimiento de personal se producirá entre fines de agosto y principios de septiembre, cuando la construcción ingrese en su etapa de mayor actividad.

Qué trabajadores busca el proyecto Vicuña

Según explicó el secretario adjunto de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, la primera incorporación será reducida e incluirá entre 15 y 20 trabajadores que realizarán tareas vinculadas con la preparación del terreno, la logística y el montaje inicial del campamento.

En 2026, el proyecto avanza en el diseño y la ingeniería de detalle, la adquisición de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo.

El proyecto prevé sostener alrededor de 100 puestos de trabajo durante un período estimado de 16 meses, mientras avanzan las obras de infraestructura.

Los perfiles más requeridos corresponden a oficios de la construcción. En esta etapa, la demanda se concentra principalmente en:

Electricistas.

Sanitaristas.

Montadores.

Personal de obra civil.

Trabajadores de replanteo.

De acuerdo con la información transmitida al gremio, electricistas y sanitaristas son los perfiles con mayor demanda debido a las tareas iniciales previstas para el armado del campamento.

En paralelo al proceso de selección, comenzaron las evaluaciones médicas y los cursos obligatorios de seguridad para los postulantes preseleccionados, un requisito habitual antes del ingreso a obra.

Cómo postularse para trabajar en Vicuña

De acuerdo a información de medios sanjuaninos, desde la UOCRA aclararon que el gremio no recibe currículums ni interviene en la selección del personal. La advertencia surgió luego de que circularan publicaciones falsas que convocaban a entregar documentación en la sede sindical.

La empresa informó que la inscripción se realiza únicamente a través de su portal oficial de empleos: https://vicuna.hiringroom.com/jobs

Actualmente, además de las búsquedas vinculadas a la construcción del campamento, el proyecto mantiene abiertas otras vacantes para distintas áreas. Entre las más recientes figuran un Especialista en Preparación Operativa - Planificación & Reporte, un Analista Senior de Evaluación de Proyectos y un Gerente de Contratos.

Vicuña, uno de los proyectos de cobre más grandes de Argentina

El distrito minero Vicuña, ubicado en el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan, es uno de los desarrollos de cobre con mayor proyección de América Latina.

Impulsado por las compañías BHP y Lundin Mining, el emprendimiento obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El plan contempla una inversión inicial cercana a los USD 9.700 millones, mientras que el desembolso total previsto durante toda su vida útil podría alcanzar los USD 18.000 millones.