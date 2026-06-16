Con aval del RIGI, Vicuña busca convertirse en uno de los mayores proyectos de cobre del mundo

La aprobación del RIGI fortalece el avance de Vicuña, un proyecto binacional que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol

La aprobación del RIGI para el proyecto Vicuña marcó un nuevo hito para la minería argentina. El Gobierno nacional oficializó el ingreso del emprendimiento al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones , habilitando el desarrollo de una iniciativa que contempla desembolsos iniciales por 9.700 millones de dólares y que podría escalar hasta los 18.000 millones de dólares.

El proyecto, impulsado por BHP y Lundin Mining a través de Vicuña Corp ., integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan y la frontera con Chile . Según las compañías, se trata de uno de los mayores distritos de cobre sin desarrollar del planeta y uno de los cinco proyectos cupríferos más importantes del mundo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el alcance de la iniciativa y remarcó que el ingreso al RIGI representa un paso decisivo para consolidar inversiones de gran escala en el sector minero argentino.

“Estamos hablando del mayor proyecto minero de la Argentina y de uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo. La inversión inicial supera los US$ 9.700 millones y podría alcanzar los US$ 18.000 millones”, sostuvo Caputo.

rollos de cobre.jpg El cobre será uno de los minerales más demandados por la electromovilidad.

Un desarrollo minero con impacto global

De acuerdo con las estimaciones presentadas por las empresas, el proyecto generará más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones superiores a los 2.600 millones anuales de dólares. La magnitud de los recursos posiciona a San Juan como uno de los principales polos de crecimiento de la minería metalífera en América Latina.

El plan contempla tres etapas de desarrollo. La primera estará concentrada en Josemaría, con una mina a cielo abierto y una planta concentradora. Luego se incorporarán los recursos oxidados de Filo del Sol y, finalmente, una expansión que permitirá alcanzar niveles de producción cercanos a las 293.000 toneladas diarias.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., consideró que el proyecto puede modificar la escala de la industria minera argentina y convertirse en una fuente de crecimiento económico sostenido durante décadas.

“El proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo mediante inversión extranjera, empleo y exportaciones”, afirmó.

Durante los primeros diez años de operación, las compañías proyectan producir 2,5 millones de toneladas de cobre, además de 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata. Esas cifras explican el interés que despertó el emprendimiento entre inversores internacionales y actores de la cadena minera.

vicuna SJ.jpg En 2026, el proyecto Vicuña avanzará en el diseño y la ingeniería de detalle, la adquisición de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo.

El desafío de una operación binacional

Más allá de la aprobación del RIGI, el principal reto para Vicuña pasa por consolidar un esquema operativo binacional que permita integrar plenamente las actividades entre Argentina y Chile. Actualmente, el proyecto funciona bajo un protocolo derivado del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre ambos países en 1997.

Jack Lundin, CEO de Lundin Mining, explicó que la siguiente etapa requerirá avanzar hacia un acuerdo más amplio que facilite el movimiento de personal, equipos y productos durante la fase de explotación comercial.

“Hoy operamos bajo un protocolo binacional que facilita el movimiento de equipos en exploración. El siguiente paso es escalar ese esquema a un acuerdo de explotación que permita una mayor libertad para mover productos, personal y equipos durante la operación”, señaló.

El ejecutivo indicó que las compañías trabajan junto a las autoridades argentinas y chilenas para definir aspectos vinculados a logística, transporte de concentrados, circulación de trabajadores y coordinación institucional. La complejidad del proyecto exige una estructura regulatoria capaz de acompañar una operación que funcionará simultáneamente en ambos lados de la cordillera.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3GI15K La producción de cobre, un panorama muy alentador para Argentina. REUTERS/Carlos Barria

Una apuesta de largo plazo para el cobre

El Estudio Técnico Integrado presentado por Vicuña Corp. proyecta una vida útil superior a los 70 años para el distrito minero. Esa extensión convierte al emprendimiento en uno de los activos estratégicos más relevantes para el abastecimiento global de cobre, un mineral clave para la transición energética y la electrificación de la economía mundial.

“Se trata de una iniciativa de gran magnitud, pero contamos con una estrategia clara para avanzar”, señalaron desde Lundin Mining al presentar el plan ante inversores internacionales, mientras continúan las gestiones regulatorias y técnicas necesarias para el desarrollo integral del proyecto.