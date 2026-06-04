Vicuña: La clave para que pymes se conviertan en socios estratégicos en el sector minero

Desde diciembre del año pasado, ninguna empresa puede participar en licitaciones del Proyecto Vicuña —el megaemprendimiento cupro-aurífero de BHP y Lundin Mining en la provincia de San Juan— sin antes registrarse en su plataforma oficial de proveedores. El sistema no es solo un formulario: es la puerta de entrada a uno de los proyectos mineros más grandes de Argentina, con una inversión proyectada de USD 18.100 millones y una producción potencial de más de 500.000 toneladas de cobre por año.

La plataforma la administra Achilles , una multinacional especializada en gestión y evaluación de cadenas de suministro, que adquirió la startup sanjuanina Infocontrol . Esa raíz local no es un detalle menor: el equipo que hoy gestiona el sistema conoce el territorio, las empresas y sus limitaciones.

"La gran mayoría de las inscriptas son de San Juan, pero hay de toda Argentina y también de otros países", señaló Víctor Esteve, director de Minería de Achilles, en el marco de una de las capacitaciones presenciales que la empresa realiza en el Gran San Juan, Jáchal e Iglesia.

Qué evalúa el sistema y por qué importa

El registro va mucho más allá de datos básicos. Cada empresa carga un perfil empresarial completo con información legal, financiera y de políticas corporativas. Entre los indicadores evaluados figuran certificaciones internacionales, políticas ambientales, programas de diversidad e inclusión, medición de huella de carbono y otros estándares claves para el sector.

Los requisitos no son uniformes para todos los rubros ni para todas las etapas del proceso de contratación. "No son criterios caprichosos, sino la forma en la que la cadena de valor puede mejorar. Así como se evalúa que una minera sea segura, limpia y socialmente responsable, su cadena de valor debe cumplir también con esos estándares", explicó Esteve.

image Vista del portal de proveedores Vicuña: el perfil digital reúne datos legales, financieros y de sostenibilidad.

Beneficio estratégico para las pymes: anticiparse a las exigencias

Uno de los valores diferenciales del sistema es que actúa como un mapa de mejora anticipada para las pequeñas y medianas empresas. Al completar el perfil, las pymes acceden a una radiografía de lo que la minera espera de su cadena de valor, incluso antes de que esos requisitos se vuelvan obligatorios.

Esto les permite planificar inversiones y cambios organizacionales con tiempo suficiente. Además, para las firmas que ya mantienen algún vínculo con la actividad minera, el sistema contempla procesos de acompañamiento y asesoramiento específicos.

En cuanto a los tiempos de carga, el proceso varía según la complejidad de cada organización. "No existe un patrón fijo: hay monotributistas en áreas de influencia que completan todo en uno o dos días y multinacionales a las que les toma 15 días", detalló Esteve.

Más de 2.000 inscriptos y el desafío de la última milla

A seis meses del lanzamiento, la plataforma reúne más de 2.000 empresas registradas. Sin embargo, hay un segmento significativo que inició el proceso pero no logró completarlo. Para ellos, Achilles despliega un programa de capacitaciones mensuales —una o dos veces por mes, en formato presencial y online— y atención directa de un equipo con base en San Juan.

Uno de los obstáculos identificados es puramente comunicacional: muchas empresas no tienen sus datos de contacto actualizados o no revisan su correo electrónico con regularidad, lo que dificulta el seguimiento.

Un mensaje que Achilles refuerza en cada encuentro es que la aceleración en la carga de documentos suele coincidir con la proximidad de licitaciones concretas.

image Reunión de trabajo en Jáchal: las capacitaciones llegan también a las comunidades más cercanas al proyecto.

El futuro del sistema

Quienes ya estaban registrados en la plataforma CODIN —el sistema anterior— no deben realizar ninguna acción adicional en esta primera fase. La migración se realiza de forma progresiva y Vicuña informa los pasos a través de su portal oficial (vicuna.com/portal-de-proveedores).

En el horizonte, el sistema tiene previsto incorporar módulos avanzados de evaluación y gestión de riesgos, consolidando la evolución desde un registro básico hacia una herramienta integral de gestión de la cadena de suministro. Desde Achilles también adelantaron que trabajan para vincular el sistema con entidades bancarias, con el objetivo de potenciar el financiamiento de las pymes proveedoras.

Los datos agregados del sistema podrían, además, convertirse en un insumo valioso para medir la madurez de la cadena de valor sanjuanina: qué sectores están más preparados, qué brechas existen y dónde se concentran las oportunidades de desarrollo productivo local.

FUENTE: Diario de Cuyo, Diario Libre San Juan, Achilles.com, Portal Cadena de Valor Vicuña, Industrial Info Resources y Josemaría.ar