McEwen logra ganancias récord por el impulso de San José y Los Azules en Argentina

McEwen cerró el primer trimestre de 2026 con resultados financieros que marcan un punto de inflexión en su historia reciente. La compañía obtuvo una ganancia neta de 33,4 millones de dólares (0,56 dólares por acción), revirtiéndose la pérdida de 6,3 millones de dólares registrada en el mismo período de 2025.

En ese contexto, sus dos activos en Argentina —la mina San José ( Santa Cruz ) y el proyecto cuprífero Los Azules (San Juan )— se posicionan como pilares fundamentales tanto del flujo de caja actual como del crecimiento proyectado para la próxima década.

51729775480_2dd676fea2_c San José produjo 14.582 GEOs en Q1 2026, un 33% más que el mismo período del año anterior. Secretaría de Minería

San José: caja, dividendos y producción récord

La mina San José, operada por Hochschild Mining y en la que McEwen posee una participación del 49%, atraviesa un momento de máximo rendimiento operativo. Durante el primer trimestre de 2026, la operación produjo 14.582 onzas equivalentes de oro (GEOs), lo que representa un incremento del 33% respecto al mismo período del año anterior. Este salto productivo es consecuencia directa de la expansión de la planta de procesamiento completada recientemente y del aumento sostenido en las tasas de extracción.

La mejora operativa se reflejó con claridad en los costos unitarios. El cash cost por GEO vendida fue de 2.365 dólares, mientras que el AISC (All-In Sustaining Cost) se ubicó en 2.704 dólares, cifras que representan reducciones del 8% y el 11% respectivamente frente al primer trimestre de 2025. Estos indicadores sitúan a San José como una operación competitiva dentro del contexto global de la industria aurífera y argentífera.

En términos de generación de caja, la mina mantuvo al 31 de marzo de 2026 un saldo de efectivo de 217,1 millones de dólares en base 100%, contra 151,8 millones al cierre del ejercicio 2025. En febrero, McEwen ya cobró un dividendo de 8,8 millones de dólares proveniente de San José. Con la decisión de la operación de distribuir el 90% de su flujo de caja a los socios, la compañía proyecta recibir entre 40 y 50 millones de dólares en dividendos durante 2026. Estos fondos constituyen, en la visión de la dirección, una fuente crítica de capital interno para financiar la expansión en Canadá, Estados Unidos y México sin recurrir a la dilución accionaria.

51728890166_caa0eedfa0_c McEwen recibirá entre 40 y 50 millones de dólares en dividendos de San José durante 2026. Secretaría de Minería

Los Azules: el megaproyecto que definirá la próxima década

El proyecto Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, representa la apuesta de mayor escala de McEwen Mining. La compañía posee una participación accionaria del 46,3% en McEwen Copper, la subsidiaria que desarrolla el proyecto, además de una regalía NSR del 1,25% sobre la producción futura. Esa regalía tiene un valor proyectado de 520,5 millones de dólares antes de impuestos al precio spot reciente del cobre de 5,80 dólares por libra, o de 389,5 millones al precio base del estudio de factibilidad de 4,35 dólares por libra, a lo largo de una vida útil inicial de 22 años.

El avance del proyecto en 2025 fue decisivo. Los Azules obtuvo la aprobación bajo el régimen RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), lo que le garantiza 30 años de estabilidad legal, fiscal y aduanera, una ventaja competitiva de primer orden para atraer financiamiento internacional.

51704453691_34a59e4753_c La aprobación del RIGI garantiza a Los Azules 30 años de estabilidad fiscal y aduanera en Argentina. Secretaría de Minería

Simultáneamente, se completó y publicó el Estudio de Factibilidad, que confirma una producción inicial promedio de 205.000 toneladas de cátodos de cobre por año durante los primeros cinco años, con un costo cash C1 de 1,71 dólares por libra. El estudio también identifica potencial para extender la vida del proyecto 33 años adicionales, con una producción promedio incremental de 141.000 toneladas anuales.

Durante el primer trimestre de 2026, McEwen Copper invirtió 16,5 millones de dólares —cifra correspondiente al 46,3% que le corresponde a McEwen Inc.— en ingeniería de detalle para preparar la Decisión de Inversión Final (FID), prevista para finales de 2026. El inicio de la construcción se proyecta para comienzos de 2027 y la puesta en producción para 2030, sujeto a financiamiento del proyecto y aprobaciones regulatorias.

Al precio de la última ronda de financiamiento de McEwen Copper, realizada en octubre de 2024 a 30 dólares por acción, el valor de mercado implícito de la participación del 46,3% que posee McEwen Inc. es de 457 millones de dólares, equivalentes a 7,65 dólares por acción de MUX.

54587298513_8d26cd5306_c Los Azules proyecta 205.000 t de cátodos de cobre anuales con costos C1 de 1,71 USD/lb. Secretaría de Minería

Resultados consolidados e impacto

Los resultados globales del trimestre reflejan el peso creciente de la cartera de activos de la compañía. Los ingresos consolidados aumentaron un 107%, alcanzando 74 millones de dólares por la venta de 15.752 GEOs, frente a los 35,7 millones del primer trimestre de 2025. El precio de realización promedio del oro fue de 4.792 dólares por GEO, un 71% superior al de igual período del año anterior. El EBITDA ajustado trepó a 44,8 millones de dólares (0,76 dólares por acción), contra 8,7 millones (0,16 dólares por acción) en el mismo lapso de 2025.

McEwen cerró el trimestre con 56,5 millones de dólares en efectivo y equivalentes y mantiene una deuda principal de 130 millones de dólares, compuesta por notas convertibles con vencimiento en 2030 y una facilidad de préstamo a plazo. La compañía sostiene su guía de producción anual 2026 entre 114.000 y 126.000 GEOs, con costos cash entre 2.100 y 2.300 dólares por onza y un AISC proyectado de 2.400 a 2.600 dólares por onza.

La combinación de una San José en producción récord y un Los Azules que se aproxima a su decisión de inversión final convierte a Argentina en el eje central de la estrategia de McEwen Mining para alcanzar entre 250.000 y 300.000 GEOs anuales en 2030.

FUENTE: Comunicado de prensa de McEwen