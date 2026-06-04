Ventas de combustibles: solo cuatro provincias lograron crecer en el primer cuatrimestre del año

Las ventas de combustibles acumularon una caída interanual del 1,2% durante el primer cuatrimestre de 2026.

Las ventas de combustibles al público mostraron señales de debilidad durante los primeros meses de 2026. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación relevados por la consultora Politikon Chaco, el consumo acumuló una baja interanual de 1,2% en el primer cuatrimestre del año, en línea con un contexto de menor actividad económica y retracción de la demanda.

En abril, la caída interanual fue de 2,4% a nivel nacional. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme en todo el país. Solo cuatro provincias lograron cerrar el período enero-abril con resultados positivos: San Juan (+2,1%), Río Negro (+2%), Santa Fe (+1,8%) y Buenos Aires (+0,7%).

La Patagonia mostró resultados dispares

Dentro de la Patagonia, Río Negro se destacó por registrar una de las pocas subas del país. En contraste, las demás provincias de la región finalizaron el cuatrimestre con caídas en las ventas de combustibles.

Estación Naftas - (Puma).jpg Solo cuatro provincias lograron cerrar el período enero-abril con crecimiento en la demanda de combustibles.

Neuquén registró una baja de 0,8% respecto del mismo período de 2025, mientras que Chubut retrocedió 4,6%, Santa Cruz cayó 7,5% y Tierra del Fuego mostró una disminución de 3,2%, de acuerdo a los datos publicados por el Gobierno rionegrino.

Los datos reflejan un escenario heterogéneo entre las distintas jurisdicciones, con diferencias vinculadas a la actividad económica, la movilidad, el transporte y el desempeño de sectores productivos regionales.

Un indicador de la actividad económica

La evolución de las ventas de combustibles suele ser observada como un termómetro de la economía real, ya que está asociada al movimiento, la circulación de personas, el turismo, los servicios y la actividad productiva.

De las 24 jurisdicciones del país, apenas cuatro lograron sostener una expansión de las ventas durante el primer cuatrimestre, mientras que las veinte restantes registraron caídas de distinta magnitud.

Los impuestos a los combustibles, en pausa

El escenario de menor consumo de combustibles analizado por la citada consultora se da en un contexto en el que el Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan las naftas y el gasoil. A través del Decreto 405/2026, el Poder Ejecutivo decidió diferir hasta el 1 de julio la entrada en vigencia de las actualizaciones acumuladas correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026.

estaciones de servicio - naftas (a).jpg Durante junio no habrá impacto de las actualizaciones impositivas acumuladas sobre los precios en surtidor.

La medida implica que durante todo junio continuará vigente el esquema actual de tributación sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Si bien no se trata de una reducción impositiva ni de un congelamiento definitivo, sí evita por un mes más que esos incrementos se trasladen a los precios en surtidor.

Desde el Gobierno argumentaron que la decisión busca acompañar la actividad económica y sostener un sendero de equilibrio fiscal. El diferimiento adquiere especial relevancia en el caso del gasoil, un insumo clave para el transporte de cargas, el agro y buena parte de la cadena logística del país.

Sin embargo, el ajuste pendiente continúa acumulándose. Las actualizaciones postergadas están atadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, de aplicarse en su totalidad, podrían generar una suba significativa en los precios de los combustibles. Por eso, el mercado seguirá de cerca lo que ocurra a partir del 1 de julio, fecha en la que, según la normativa vigente, deberían comenzar a regir los incrementos remanentes, salvo que el Ejecutivo disponga una nueva prórroga.