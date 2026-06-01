El Gobierno aplaza impuestos a combustibles: nafta y gasoil sin aumentos hasta julio

El primer día de junio de 2026 no trajo consigo el ajuste impositivo que muchos esperaban. A través del Decreto 405/2026 , el Poder Ejecutivo nacional decidió postergar hasta el 1 de julio de 2026 la aplicación plena de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan la nafta sin plomo , la nafta virgen y el gasoil . La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica el anterior Decreto 617/2025 y extiende un diferimiento que ya acumula más de dos años de actualizaciones pendientes.

No se trata de una reducción de impuestos ni de una congelación permanente. Es, en términos técnicos, un diferimiento: los aumentos existen, están calculados, y en algún momento llegarán al surtidor. Pero el Gobierno eligió postergarlos una vez más, en una jugada que combina señales hacia la actividad económica con la gestión del impacto inflacionario en el corto plazo.

Qué dice el decreto y qué abarca

El texto de la norma establece con precisión los alcances de la medida. Los montos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC. Esas actualizaciones, que corresponden a los años calendario 2024 y 2025, más las vinculadas al primer trimestre de 2026, seguirán diferidas durante junio.

El decreto sustituye en el Decreto 617/2025 la referencia temporal que regía entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026. En términos prácticos, esto significa que el mes de junio completo queda cubierto por el diferimiento, y que el incremento total remanente de todas esas actualizaciones acumuladas surtirá efectos recién desde el 1 de julio de 2026 inclusive.

La vigencia de la nueva disposición arranca el propio 1 de junio de 2026, de modo que no existe ningún período sin cobertura entre el vencimiento del esquema anterior y la entrada en vigor del nuevo.

image El gasoil, insumo clave del transporte y la agroindustria, queda protegido del ajuste durante junio.

El argumento oficial: crecimiento con equilibrio fiscal

El Gobierno justificó la medida con un objetivo explícito: "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", según el texto del decreto. La frase resume una suerte de tensión entre la necesidad de sostener la actividad sin resignar el equilibrio de las cuentas públicas.

Los impuestos a los combustibles representan una fuente de recaudación significativa para el Estado nacional. Diferirlos no es gratuito en términos fiscales, pero tampoco lo es trasladarlos de golpe al precio en surtidor, especialmente en un contexto donde el gasoil opera como insumo transversal para el transporte de cargas, la agricultura y la cadena de distribución de alimentos.

Un diferimiento que se acumula

Lo que hace particular a esta situación es la magnitud del ajuste pendiente. No se trata de una sola actualización diferida, sino de incrementos acumulados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, todos ellos indexados al IPC. Eso implica que cuando el 1 de julio llegue, el impacto potencial sobre los precios de los combustibles podría ser considerable, salvo que el Gobierno vuelva a extender el diferimiento o diseñe algún mecanismo de aplicación gradual.

La historia reciente sugiere que esta posibilidad no es descartable. El propio Decreto 617/2025, que ahora se modifica, fue en su momento una extensión de medidas anteriores. El patrón de postergaciones sucesivas refleja tanto la sensibilidad política del precio de los combustibles como las dificultades estructurales para aplicar actualizaciones impositivas en un contexto de recuperación económica frágil.

Qué esperar de julio

Con el diferimiento extendido hasta fin de junio, la próxima fecha crítica es el 1 de julio de 2026. En ese momento, según lo establecido por el Decreto 405/2026, el incremento total remanente de todas las actualizaciones pendientes debería impactar de manera efectiva en los impuestos sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El sector del transporte, las empresas distribuidoras y los consumidores finales tienen poco más de un mes para conocer si esa fecha se mantiene o si el Gobierno opta por una nueva prórroga. Lo que el decreto de hoy deja claro es que el ajuste no desaparece: simplemente aguarda.