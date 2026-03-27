Nuevo volantazo: el Gobierno posterga un impuesto clave en las naftas para "acompañar al consumidor"

El Brent presiona a las naftas: Nación decidió suspender el aumento del impuesto a combustibles.

El precio del Brent sigue presionando a las cuentas del Gobierno nacional y lo obliga a tomar medidas para que los usuarios no vean golpeados sus ingresos. Esto llevó a que se suspendiera el aumento del impuesto a combustibles ( IDC e ICL ) para abril .

“De esta forma, junto con la medida oficializada hoy (por este viernes) de especificaciones técnicas de mayor porcentaje de bioetanol , se toman medidas para mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor ”, subrayaron desde la Secretaría de Energía de la Nación .

Un primer aviso

Hay que recordar que la primera medida que tomó el Gobierno nacional para contrarrestar la suba del precio del crudo fue habilitar un incremento voluntario en el corte de bioetanol en naftas.

Según informó la cartera energética, “la medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”.

“La Resolución 79/2026 no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras. Su objetivo es adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, dentro de los parámetros de calidad establecidos”, consideró mediante un comunicado.

Suba de combustibles (3).JPG El Gobierno frena un impuesto clave a las naftas para "acompañar a los consumidores". Maria Isabel Sanchez

Qué significa la medida

Asimismo, la Secretaría de Energía afirmó: “en la práctica, esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final”.

“La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro”, agregó.

“La resolución tampoco introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta 20%”, aseveró.

Los aumentos en las naftas

Tal como informó +e, el informe del IIEP marca que la nafta súper ya acumula un aumento del 16% en lo que va de marzo, la Premium un 11,7% y el gasoil un 15,6% y un 12,1% en cada variante.

Sin embargo, lo más preocupante parecería estar por venir. Solamente hasta el 12 de marzo, el informe enumera que el precio del crudo subió un 30% interanual, al igual que el precio de export parity al que se toman los combustibles.

La cuestión es que, para no trasladar esta suba completamente al surtidor, el sector que pagó los platos rotos fueron las refinadoras no integradas, las que vieron desplomar sus márgenes de rentabilidad.

“El crack spread es el indicador central para evaluar la rentabilidad del eslabón de refinación dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos. En diciembre de 2025 el indicador alcanzó USD 59/bbl y ahora se ubica en USD 40,5 por barril una caída de casi 18 dólares”, subrayaron.