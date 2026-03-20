Un informe dice que las naftas ya subieron un 16% y que todavía falta otro gran ajuste por delante

El impacto de la suba del petróleo en el mundo ya empieza a reflejar números concretos en la Argentina. Un informe del IIEP marca que la nafta súper ya acumula un aumento del 16% en lo que va de marzo , la Premium un 11,7% y el gasoil un 15,6% y un 12,1% en cada variante.

Sin embargo, lo más preocupante parecería estar por venir. Solamente hasta el 12 de marzo, el informe enumera que el precio del crudo subió un 30% interanual , al igual que el precio de export parity al que se toman los combustibles.

La cuestión es que, para no trasladar esta suba completamente al surtidor, el sector que pagó los platos rotos fueron las refinadoras no integradas, las que vieron desplomar sus márgenes de rentabilidad.

El refino amortigua los precios finales de las naftas

“El crack spread es el indicador central para evaluar la rentabilidad del eslabón de refinación dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos. En diciembre de 2025 el indicador alcanzó USD 59/bbl y ahora se ubica en USD 40,5 por barril una caída de casi 18 dólares”, subrayaron.

En el mismo sentido, agregaron que “es interesante observar como la industria, que no ha trasladado a precios finales de los combustibles la totalidad del shock de precios del petróleo, utiliza el margen de refino como buffer para desacelerar el pass throught al surtidor. En este sentido, la continuidad del conflicto y de precios del barril por arriba de los USD 100, anticipa presión sobre los márgenes de refinación y aumento gradual en el precio de los combustibles líquidos”.

En esa línea, los especialistas consultados proyectan aumentos adicionales en torno al 10% en combustibles para las próximas semanas si no se presentan cambios en la situación internacional.

estaciones de servicio - naftas (a).jpg La venta de combustibles no levanta y ya lleva 14 meses consecutivos de caída.

El gobierno no intervendrá en los precios

Eso podría aplicar un efecto de hasta un punto porcentual en la inflación de marzo, lo que genera dudas respecto la viabilidad política y social de estos ajustes, a pesar de que la secretaria de Energía María Tettamanti, afirmó esta semana en el evento Vaca Muerta Insights que no se intervendrán los precios del mercado.

"Nosotros tenemos que aprovechar la potencialidad que tiene Argentina, en particular el sector energético, Vaca Muerta. No te tenés que asustar por algo que pasa, hay que gestionarlo, y lo tienen que gestionar los privados", dijo Tettamanti. "Nosotros no vamos a tomar una medida desde el Gobierno, de ningún tipo, para meternos en los mercados", aseguró.

"Cuando vos mirás la serie de precios del crudo, el Brent, y ves que entre el 2010 y el 2015 hubo un precio promedio a valores de hoy de 135 dólares el barril, pero como la Argentina se metía en los mercados, topeaba, me acuerdo que se llamaba el barril criollo, tuviste producciones que rondaban los 550.000 barriles diarios. Hoy superamos los 880.000 barriles diarios. Eso es pura lógica, vos que el mercado funciona e invierte y produce. Entonces, meterse en los mercados a empezar a regular precios o a prohibir exportaciones, eso es matar la gallina de los huevos de oro. Nosotros no lo vamos a hacer", completó.

Por el momento, los datos del IIEP muestran valores promedios de la nafta super a nivel país de 1.664 pesos por litro, con provincias como Corrientes y Formosa liderando la tabla y las patagónicas en el furgón de cola al tener menos impuestos. pero con mediciones que llegan al 13 de este mes y por lo tanto no registraron las subas de los últimos días.