Neuquén tiene una de las estaciones de servicio que más vende en Argentina

Vaca Muerta genera un gran ecosistema económico que no conoce límites . La actividad sigue creciendo y así se puede observar en todos los indicadores. Un ejemplo de ello es la venta de combustible. Horacio Marín aseguró que Neuquén tiene la tercera estación de servicio que más vende nafta y gasoil en Argentina .

En el marco de la cuarta edición de Vaca Muerta Insights , el presidente y CEO de YPF subrayó que el surtidor que está en la meseta de Añelo se encuentra un escalón más abajo y es la cuarta con más ventas en el país .

“El año pasado no era así. Esos son datos ahora, el año pasado cambió. Pero la estación insignia que todo el mundo tiene, sobre todo en Capital Federal, que es la de Figueroa Alcorta, que es extraordinaria, pero no es ni la mitad de Añelo”, aseguró el pope de la empresa de mayoría estatal.

Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin (1) Horacio Marín reiteró que YPF mantiene un compromiso moral con los consumidores.

El modelo de combustibles de YPF

Marín también explicó que YPF no especula con el precio de los combustibles y ponderó “el acuerdo honesto y moral con los consumidores”. “Yo también soy consumidor y me recalentaría que un día me levanten un 24% la nafta y otro día me lo bajen a 20%, porque no es cierto. Aparte todos sabemos acá, que cuando vos preciosas el petróleo, no es por día, siempre son promedios de 30 días o 15 días”, aseveró.

“Nosotros nos ubicamos al día a la guerra (de Medio Oriente) y teníamos una situación dada en los precios. Precio de 67 dólares el crudo Medanito, por ejemplo. No aumentamos margen. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente trasladamos el impacto real que tienen las arcas de YPF, los aumentos que nos están generando las compras de petróleo de los distintos actores. Acá hay un libre mercado, entonces si yo le tengo que comprar, me vende al valor que me tiene que vender. Si hay un cambio, eso es lo único que trasladamos”, destacó.

“Nosotros solamente trasladamos el impacto, porque lo que no tiene que hacer YPF, porque tampoco se lo merecen que lo hagamos los accionistas es que subvencionamos a todos los consumidores. Entonces trasladamos eso. ¿Qué logra eso? Que como YPF tiene una situación muy buena de ese tipo, se traslada mínimo”, añadió.

La comparación con EEUU

Asimismo, Marín se refirió a la comparación de la suba del precio del combustible que ocurrió en Estados Unidos con el ajuste que se aplicó en Argentina. “En Estados Unidos alguien te podría decir que aumentó 25% o un 27%. Lo aumentó, está bien, pero están acostumbrados. Tienen la cultura de que aumenta el precio de crudo y se aumenta el precio de los combustibles. Nosotros nos estamos normalizando”, aseguró.