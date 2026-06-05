Patagonia paga la electricidad más cara de Argentina, ¿por qué?

Neuquén extrae la energía del país, pero sus habitantes enfrentan las tarifas más altas del territorio.

La Patagonia en general y la provincia de Neuquén , en particular, consolida su posición en el extremo superior de la dispersión tarifaria nacional. Según los datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP ( UBA-CONICET ), un hogar neuquino sin subsidios enfrenta un desvío del +86% respecto a la media nacional en su factura eléctrica . Esta cifra contrasta con el escenario del AMBA, donde los usuarios pagan un 36% menos que el promedio del país. El reporte de mayo de 2026 evidencia que la diferencia entre ambas jurisdicciones alcanza los 122 puntos porcentuales.

A nivel general, la factura promedio nacional para un hogar residencial sin beneficios se ubica en $82.688 para un consumo de 265 kWh/mes. En cambio, los usuarios que mantienen subsidios en el precio mayorista abonan, en promedio, $50.919. La composición de estas boletas para el segmento sin subsidio destina un 36% a la energía , un 39% al Valor Agregado de Distribución (VAD) y un 26% a impuestos. La disparidad entre provincias responde a marcos regulatorios locales y a la frecuencia de actualización del VAD, que en la Patagonia muestra costos de distribución significativamente más altos que en el centro del país.

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El peso del transporte en Río Negro

La situación del transporte público en la región patagónica también presenta desafíos críticos para los ingresos familiares. Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, el boleto promedio en las provincias escaló por encima de los valores históricos. En mayo de 2026, el valor medio del pasaje en el interior del país se ubica en $1.549.

Para los habitantes de Río Negro, el impacto es profundo: una canasta de transporte público representa el 19% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En Neuquén, este indicador alcanza el 17%.

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Ambas provincias superan ampliamente el peso del transporte en el AMBA, donde el gasto equivale al 11% del SMVM. El informe destaca casos particulares como el de Bariloche, donde existen descuentos específicos para residentes que intentan mitigar esta carga sobre el salario.

Gas: producción regional y nuevos subsidios

A pesar de ser una zona productora por excelencia, la Patagonia no escapa a la reconfiguración del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En mayo entró en vigencia una bonificación extra del 25% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), la cual rige hasta septiembre. Con estos ajustes, un usuario residencial promedio paga actualmente el 74% del costo de abastecimiento, mientras el Estado Nacional cubre el 26% restante.

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La factura promedio nacional para un usuario sin subsidio, ajustada por estacionalidad, se estima en $71.732 por mes. En el caso de los beneficiarios del esquema SEF, la boleta media ronda los $52.040.

Para los hogares patagónicos, el componente del precio del gas representa el 47% de la factura final en usuarios sin subsidio, mientras que el VAD explica el 31% y los impuestos el 22%.

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Hidrocarburos y el margen de refinación

La dinámica de los combustibles líquidos también afecta a la región. El precio promedio del gasoil premium en surtidor se estima en $2.255, mientras que la nafta premium alcanza los $2.142. Estos valores reflejan una estabilidad temporal, ya que empresas como YPF anunciaron aumentos del 1% con el compromiso de mantener los precios sin cambios adicionales por 45 días.

En el mercado internacional, el barril de petróleo Brent cotizó en un promedio de USD 114 durante las últimas semanas. A pesar de esta presión externa, el margen de refinación (crack spread) en Argentina se mantiene por encima de los USD 30 por barril, una cifra que, aunque elevada, se sitúa por debajo del promedio de los últimos doce meses. Este indicador resulta clave para la rentabilidad de las refinerías instaladas en la cuenca neuquina, donde se procesa gran parte del crudo local.

INFORME-IIEP-MAYO-2026

FUENTE: Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).