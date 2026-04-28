Neuquén: la provincia productora que paga la luz más cara de Argentina

Neuquén extrae la energía del país, pero sus habitantes enfrentan las tarifas más altas del territorio. El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET) de abril de 2026 expone el mapa tarifario nacional . Los datos confirman una asimetría que castiga a ciertas provincias frente a los beneficios de otras.

La boleta de luz en la provincia de Neuquén es la más cara del país. Una familia sin subsidios desembolsa $153.580 por un consumo de 265 kWh mensuales. Le siguen en el ranking de las tarifas más costosas Río Negro con $114.103, Mendoza con $100.688 y Puerto Madryn con $100.555.

En las antípodas del ranking, Formosa ostenta la factura más económica del país con apenas $24.426 para el mismo consumo. El AMBA también goza de valores bajos: los clientes de Edesur pagan $34.592 y los de Edenor, $34.824. La brecha entre Neuquén y la capital nacional totaliza 127 puntos porcentuales.

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Gas Natural: el sur padece los costos más altos

El escenario del gas natural revela otra distorsión profunda. Tierra del Fuego registra la factura más cara para usuarios residenciales sin subsidio, con un valor de $118.627. Santa Cruz la escolta de cerca con $115.615. En Neuquén, la boleta escala a $50.352.

Por el contrario, el norte y el litoral acceden a los servicios de gas más baratos del territorio. En Tucumán, el costo cae a $21.433. Los usuarios de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires abonan $25.554 y los de Litoral Gas en Santa Fe, $26.614.

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El peso de los subsidios: ¿quién paga la tarifa real?

El impacto en los bolsillos responde directamente al esquema de subsidios estatales. El estudio detalla que, en promedio, las tarifas que pagan los hogares cubren el 61% de los costos totales de los servicios públicos. El Estado nacional financia el 39% restante de la canasta.

Al analizar servicio por servicio, la carga se divide de forma desigual. En el sistema eléctrico, el usuario aporta el 72% del costo real de la energía mediante su factura, mientras el Estado asume solo el 28%. Para el gas natural, las familias abonan el 71% del costo de abastecimiento.

Con la vigencia del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Estado otorga una bonificación del 50% en el precio mayorista, pero esto aplica de forma exclusiva hasta un umbral específico de consumo. Los hogares que superan ese límite abonan la tarifa plena, un factor que eleva drásticamente los montos finales en zonas frías como la Patagonia.