Horacio Marín: "El barril del petróleo alto es transitorio"

“Una guerra es un cisne negro para los precios. Personalmente, creo que el precio alto del barril es transitorio. El estrecho de Ormuz es un cuello de botella, a medida que pasa el tiempo con restricción, los países empiezan a ver escasez y el valor se dispara. En Nueva York me decían que el barril se queda en 70 dólares. La guerra es transitoria. Todos los valores son transitorios”, dijo en el marco del Vaca Muerta Insights, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

“No se puede aguantar un mundo con una restricción del petroleo del 15%, cuando se solucione va a ir a precios mas lógicos. Quiero que YPF sea la argentinidad al palo, este precio alto es transitorio”, remarcó ante un auditorio repleto.

En la misma línea, Marin aseguró: “No especulamos. El precio de petróleo debe ser por 30 o 60 días. Nosotros nos ubicamos unos días antes de la guerra y no aumentamos márgenes. Trasladamos el impacto real a las arcas de YPF. Es decir, lo que impacta, lo que tenemos que comprar. YPF tiene una condición buena y se traslada lo mínimo a los consumidores”.

Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin (4) Auditorio colmado para escuchar a Marín y a los referentes de la industria. Omar Novoa

"Muy potente"

“La producción es la que marca. Para fin de año vamos a tener 17 rigs. Estamos en 12. En 2029 vamos a llegar a 39 rigs con el GNL. El project final de GNL que estamos haciendo a partir del 1 de mayo. 47 bancos dijeron que quieren invertir. Es el project final más grande de la historia de Latinoamerica. Es extremadamente robusto económicamente y muy rentable. Es muy potente”, dijo

“No arreglamos nada con Santander. No tuvimos ningún arreglo. No hay nada de eso Yo no puedo arreglar con Santander porque es un consorcio”.

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El más importante de Sudamérica

En el marco del Argentina Week, el pope de la empresa de mayoría estatal estimó que el desarrollo del shale argentino podría permitir exportaciones de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales hacia 2032, además de generar más de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El ejecutivo también remarcó el rol de grandes proyectos de infraestructura como VMOS y Argentina LNG, que permitirían consolidar un hub exportador regional. “Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó.

En ese marco, destacó el interés de socios internacionales como Eni y ADNOC en los desarrollos de gas natural licuado. Según indicó, el flujo de inversiones extranjeras para estos proyectos se vio favorecido por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin (3) "Quiero que YPF sea la argentinidad al palo", dijo Marín. Omar Novoa

Eficiencia operativa y nuevos desarrollos

Durante su exposición ante inversores, Marín también repasó el desempeño operativo de la compañía en 2025. La petrolera alcanzó un margen EBITDA ajustado de 22,6 dólares por barril en el cuarto trimestre, impulsado por mejoras en eficiencia operativa y una política de control de costos.

En el segmento downstream, la empresa logró niveles récord de utilización de refinerías cercanos al 100%, mientras avanzó en la implementación de centros de monitoreo en tiempo real para optimizar operaciones. Entre ellos se destaca la nueva sala de control instalada en la refinería de Refinería La Plata.

En el upstream, los cuatro bloques petroleros de la compañía en Vaca Muerta registraron costos de elevación de 4,4 dólares por barril equivalente, por debajo del promedio del Permian Basin en Estados Unidos. Según Marín, este desempeño refleja la productividad del shale argentino y la calidad de los activos de la compañía.

La mejora de costos estuvo acompañada por avances tecnológicos y mayor productividad en perforación y fractura. Durante 2025, la compañía alcanzó velocidades promedio de perforación de 324 metros por día y elevó la actividad hasta 250 pozos activos, consolidando el crecimiento del desarrollo no convencional.



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