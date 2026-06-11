Presentarán herramientas financieras para pymes proveedoras de Vaca Muerta
Expertos revelan herramientas financieras clave para el crecimiento de pymes vinculadas a Vaca Muerta.
El viernes 19 de junio, desde las 9:30, en el Centro de Convenciones Domuyo se desarrollará la jornada “Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta”. La actividad es organizada en conjunto por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro.
La participación no tiene costo, pero se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/KNjoSRmiU4tY7JmH7.
El objetivo es presentar herramientas financieras concretas a las empresas y contribuir al desarrollo de las cadenas de valor vinculadas a Vaca Muerta.
Durante el encuentro se presentarán instrumentos disponibles para el financiamiento productivo, entre ellos fondos de garantía, obligaciones negociables (ONs), cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito y fortalecer la capacidad de crecimiento de las PyMEs proveedoras del sector.
La actividad está dirigida a titulares y mandos medios de pymes del sector Oil & Gas que estén interesadas en incorporar herramientas del mercado de capitales a su operatoria.
Participarán profesionales y entidades del sistema financiero que asesoran y operan junto al entramado productivo regional, generando un espacio de intercambio que favorecerá la vinculación entre los distintos actores del ecosistema productivo y financiero regional.
Alianza estratégica
El encuentro da continuidad a los lineamientos de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck de consolidar una visión regional que permita potenciar las oportunidades y afrontar de manera coordinada los desafíos del desarrollo.
Este trabajo conjunto se expresa también en la reciente reunión entre los equipos técnicos de ambas provincias para unificar legislaciones y simplificar trámites para potenciar sectores estratégicos como la acuicultura, ganadería y fruticultura.
Como símbolo de esta unión, ambas provincias contarán con un stand unificado en la feria “Caminos y Sabores”, a realizarse del 9 al 12 de julio en la ciudad de Buenos Aires, para exhibir su potencial ante el país.
En esta nota