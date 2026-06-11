Presentarán herramientas financieras para pymes proveedoras de Vaca Muerta

El viernes 19 de junio, desde las 9:30, en el Centro de Convenciones Domuyo se desarrollará la jornada “Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta” . La actividad es organizada en conjunto por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro.

La participación no tiene costo, pero se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/KNjoSRmiU4tY7JmH7.

El objetivo es presentar herramientas financieras concretas a las empresas y contribuir al desarrollo de las cadenas de valor vinculadas a Vaca Muerta.

Durante el encuentro se presentarán instrumentos disponibles para el financiamiento productivo, entre ellos fondos de garantía, obligaciones negociables (ONs), cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito y fortalecer la capacidad de crecimiento de las PyMEs proveedoras del sector.

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La actividad está dirigida a titulares y mandos medios de pymes del sector Oil & Gas que estén interesadas en incorporar herramientas del mercado de capitales a su operatoria.

Participarán profesionales y entidades del sistema financiero que asesoran y operan junto al entramado productivo regional, generando un espacio de intercambio que favorecerá la vinculación entre los distintos actores del ecosistema productivo y financiero regional.

Alianza estratégica

El encuentro da continuidad a los lineamientos de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck de consolidar una visión regional que permita potenciar las oportunidades y afrontar de manera coordinada los desafíos del desarrollo.

Este trabajo conjunto se expresa también en la reciente reunión entre los equipos técnicos de ambas provincias para unificar legislaciones y simplificar trámites para potenciar sectores estratégicos como la acuicultura, ganadería y fruticultura.

Como símbolo de esta unión, ambas provincias contarán con un stand unificado en la feria “Caminos y Sabores”, a realizarse del 9 al 12 de julio en la ciudad de Buenos Aires, para exhibir su potencial ante el país.