La marca registrada de Vaca Muerta: Hilux lidera la venta de las pick ups

Las pick ups fabricadas en Argentina volvieron a ocupar los principales lugares del mercado durante mayo y ratificaron el peso que tiene Vaca Muerta en cada uno de los sistemas productivos del país. Los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) muestran que la Toyota Hilux , la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok encabezaron el ranking de patentamientos .

La performance de las camionetas se dio en un escenario desafiante para el mercado automotor . Durante mayo se registraron 41.921 patentamientos en todo el país, una caída interanual de 25,6%. Aun así, las principales pick ups lograron sostener su protagonismo y se ubicaron entre los vehículos más elegidos por los consumidores argentinos.

La líder absoluta fue la Toyota Hilux, que alcanzó 2.309 patentamientos y se convirtió además en el vehículo más vendido del mercado argentino durante mayo. Detrás se ubicó la Ford Ranger con 1.672 unidades, mientras que la Volkswagen Amarok completó el podio con 1.172 registros.

pick up vaca muerta 4x4 camioneta 1

Las camionetas nacionales dominan el segmento

El predominio de la producción local también quedó reflejado en otros modelos del ranking. La Fiat Titano sumó 312 patentamientos y la RAM Dakota alcanzó 281 unidades. De esta manera, cinco de las camionetas más vendidas del país durante mayo tuvieron fabricación nacional.

La Hilux se produce en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales polos exportadores de vehículos del país. La Ranger y la Amarok salen de las líneas de producción de General Pacheco, mientras que la Titano y la Dakota se fabrican en el complejo industrial de Ferreyra, en Córdoba.

Los números de ACARA reflejan que las camionetas mantienen una posición diferencial dentro de la industria automotriz argentina. Además de liderar su segmento, la Hilux encabezó el ranking general de vehículos livianos del mes y la Ranger se ubicó en el segundo lugar del mercado total.

La fortaleza comercial de estos modelos encuentra parte de su explicación en la demanda de sectores productivos vinculados al agro, la minería y la actividad petrolera. En Neuquén, las camionetas medianas forman parte esencial de la logística diaria.

hilux yacimiento.jpg Vaca Muerta sobre ruedas: cuánto cuestan hoy las pickups más usadas en los yacimientos

Vaca Muerta y el rol estratégico de las pick ups

Las pick ups son vehículos habituales en los yacimientos de petróleo y gas. Operadoras, contratistas y empresas de servicios utilizan modelos como Hilux, Ranger, Amarok y Nissan Frontier para movilizar personal, supervisar operaciones y recorrer caminos de difícil acceso en distintas cuencas hidrocarburíferas.

La expansión de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta ha convertido a las camionetas en herramientas de trabajo indispensables para gran parte de la cadena de valor del sector energético. Su capacidad para operar en terrenos complejos y cubrir largas distancias las posiciona como uno de los vehículos más demandados por la industria.

El vínculo entre el crecimiento de la actividad petrolera y las ventas de pick ups no siempre puede medirse de forma directa en las estadísticas de patentamientos, aunque el dinamismo de las cuencas productivas contribuye a sostener la demanda de vehículos destinados al trabajo intensivo.

La importancia de este segmento también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y mayo, la Toyota Hilux alcanzó 12.500 patentamientos, seguida por la Ford Ranger con 8.594 unidades y la Volkswagen Amarok con 6.830 registros. Las tres camionetas concentran una parte significativa de las ventas nacionales del segmento.

Segundo RIG Phoenix 2 Vaca Muerta impulsa la actividad económica del país.

Los precios de las 4x4 y los cambios en el mercado

Mientras las camionetas continúan liderando las preferencias de los usuarios, los precios también se convirtieron en un factor observado de cerca por empresas y trabajadores vinculados al sector energético. Durante abril y mayo varias automotrices aplicaron bonificaciones y reducciones en determinadas versiones de sus modelos.

Las modificaciones estuvieron asociadas a distintos factores, entre ellos la eliminación del impuesto interno para vehículos de alta gama y una mayor competencia frente a modelos SUV importados. Según datos publicados por Infobae sobre la base de listas oficiales, algunas versiones registraron bajas de hasta 9%.

La Toyota Hilux mantiene valores que van desde $49,3 millones hasta $89,3 millones, según la versión elegida. La automotriz japonesa no aplicó rebajas durante mayo y sostuvo prácticamente los mismos precios observados en abril.

La Ford Ranger registró reducciones cercanas al 5% en algunas configuraciones, especialmente en versiones equipadas con motorización V6. Actualmente, la gama se ubica entre $50,9 millones y $84,2 millones, dependiendo del nivel de equipamiento.

La Volkswagen Amarok fue una de las camionetas que más ajustó sus valores durante los últimos meses. La versión BlackStyle V6 pasó de superar los $105 millones a ubicarse en torno a los $93,4 millones. En tanto, la Nissan Frontier mostró rebajas de entre 2% y 9%, con precios que parten desde $44,2 millones y alcanzan casi $70 millones en las configuraciones más equipadas.