VMOS: así es la compleja operación offshore que comenzó frente a las costas de Río Negro

Detrás del VMOS: comenzó la instalación submarina clave para exportar el crudo de Vaca Muerta (Imagen: Gobierno de Río Negro)

La llegada del buque Skandi Hera frente a las costas de Sierra Grande marcó el inicio de una nueva etapa en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) . Tras la reciente carga de anclas y cadenas en Puerto Quequén , comenzó la campaña submarina que permitirá instalar la infraestructura que sostendrá las futuras monoboyas de exportación en Punta Colorada, un componente clave para la salida al mercado internacional del crudo de la cuenca neuquina.

La operación representa uno de los trabajos offshore más complejos previstos en la primera fase del proyecto y constituye el paso previo a la instalación del sistema que permitirá cargar petróleo en buques tanque mar adentro.

El operativo para instalar las monoboyas

Los materiales transportados desde Puerto Quequén fueron cargados por YPF y están destinados a la futura operación offshore del VMOS. De acuerdo a información del Gobierno de Río Negro, la instalación estará a cargo de un buque especializado de la compañía noruega DOF Group ASA, que trabaja en el tendido y posicionamiento de los sistemas de fondeo sobre el lecho marino.

1780263540_5c043867b9c695cce4b2 El buque Skandi Hera. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

La primera campaña incluyó el traslado de 6 anclas tipo High Holding Power (HHP), con un peso aproximado de 42 toneladas cada una, junto con 6 cadenas de fondeo de 400 metros de longitud y cerca de 72 toneladas por unidad.

La infraestructura será utilizada para fijar la posición de una de las dos monoboyas que formarán parte del sistema de exportación offshore proyectado para Punta Colorada. Según informó YPF, en las próximas semanas se desarrollará una segunda campaña con equipamiento de características similares, lo que permitirá avanzar en la instalación del resto del sistema.

1780263703_95511f2b4e7548586180 Punta Colorada: inició la campaña para las monoboyas del VMOS. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

“El desarrollo de Vaca Muerta requiere infraestructura a la altura de los grandes proyectos globales. Cada etapa que completamos refuerza nuestra visión de construir una plataforma exportadora de clase mundial”, dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Tecnología, logística y casi 250 días de trabajo

La magnitud de la operación involucra recursos humanos y tecnológicos especializados. Según destacó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el despliegue demandará una extensa campaña de trabajo en el mar.

"Este operativo moviliza a más de 120 técnicos y especialistas durante casi 250 días de trabajo, con tecnología de última generación y embarcaciones especialmente preparadas para instalar las estructuras que permitirán exportar la energía argentina al mundo desde Río Negro", remarcó el mandatario provincial.

El trabajo del Skandi Hera incluye tareas de posicionamiento, tendido y fijación de los sistemas de fondeo que permanecerán instalados en el fondo marino y servirán de soporte para las futuras operaciones de carga de crudo.

El eslabón offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur

La instalación de las anclas y cadenas constituye una pieza central dentro del esquema logístico del VMOS. Una vez operativas, las monoboyas permitirán que los buques tanque carguen petróleo mar adentro, para evitar las limitaciones operativas de los puertos tradicionales y habilitando exportaciones de gran escala.

Anclas VMOS Puerto Quequén 4 Con anclas de 42 toneladas y cadenas de 400 metros, avanza la infraestructura marítima del VMOS

Desde el Gobierno provincial destacaron que el avance de las obras refuerza el posicionamiento de Punta Colorada como futuro polo exportador de hidrocarburos y uno de los principales nodos logísticos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

"El futuro ya está frente a las costas de Río Negro", afirmó Weretilneck al referirse al inicio de esta parte de los trabajos.

Para la provincia, el proyecto también abre expectativas en materia de trabajo, servicios y desarrollo de proveedores locales. “Detrás de cada avance hay empleo, desarrollo, nuevas oportunidades para nuestras empresas y más movimiento para las comunidades de la región”, sostuvo el gobernador.