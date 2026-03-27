El giro del Gobierno para frenar la suba de los combustibles

Cambios en los combustibles: el Gobierno abre la puerta a mezclas más altas.

Si bien el lema del Gobierno nacional es mantener un libre mercado, la suba de la cotización del Brent obligó a la Casa Rosada a tomar medidas para que los usuarios no se vean afectados directamente. El precio del barril de petróleo se disparó en las últimas semanas y esto impacta de lleno en la economía argentina, pero, principalmente, en los combustibles .

En este sentido, el Ministerio de Economía definió una serie de medidas "con el fin de favorecer un funcionamiento más eficiente del mercado de combustibles y consolidar la protección de los usuarios ", informó mediante un comunicado.

La Secretaría de Energía de la Nación dispuso una actualización en la especificación técnica de calidad de las naftas, elevando el límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%. La medida busca ofrecer mayor flexibilidad a la industria y contribuir a mitigar posibles incrementos en el precio de los combustibles en surtidor, con el propósito de resguardar al consumidor.

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Qué dice la normativa

La Resolución 79/2026 no altera el corte obligatorio de bioetanol ni suma exigencias adicionales para las refinadoras. El objetivo central es adecuar la normativa vigente para que, cuando una compañía lo considere oportuno, pueda incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos.

En términos operativos, esta modificación brinda a las refinadoras un margen más amplio para definir la composición de los combustibles. Si deciden sumar una mayor proporción de bioetanol, podrán disminuir en la misma medida la presencia del componente fósil derivado del petróleo en la mezcla final.

El ajuste técnico se vincula con que el contenido de oxígeno en las naftas está directamente relacionado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por esta razón, para habilitar mezclas superiores sin afectar los estándares de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro específico.

La medida tampoco introduce cambios en el régimen vigente para el biodiesel, dado que la especificación técnica actual del gasoil ya contempla mezclas de hasta 20%.

Qué hará YPF

Tal como viene informando +e, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló que la empresa utiliza una fórmula propia para definir los ajustes, que contempla la estructura de costos y la forma en que se adquiere el petróleo, con contratos que normalmente se calculan mediante promedios y no mediante valores spot del mercado internacional.

“Nosotros no trasladamos los precios en forma inmediata. Los hacemos con una fórmula matemática que llamamos moving average. Lo que hacemos es una forma en la cual, teniendo en cuenta nuestra estructura de costos, no trasladar picos y valles o volatilidades al precio en forma inmediata”, explicó.

El directivo remarcó que el objetivo es evitar cambios abruptos en los surtidores cuando el mercado internacional presenta movimientos muy bruscos en pocos días.