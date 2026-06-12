¿Buscás trabajo en Vaca Muerta? YPF publicó nuevas vacantes en distintas áreas

YPF abrió nuevas búsquedas laborales en Vaca Muerta: hay vacantes para ingenieros y técnicos

La expansión de la actividad en Vaca Muerta impulsa la demanda de profesionales y técnicos en la industria energética. En este contexto, YPF publicó nuevas búsquedas laborales para cubrir posiciones estratégicas en Neuquén, Añelo, Plaza Huincul y áreas operativas vinculadas al desarrollo del shale oil y gas.

Las vacantes abarcan perfiles de ingeniería, seguridad industrial, calidad, logística, relaciones laborales y monitoreo de producción en tiempo real, en momentos en que la petrolera avanza con proyectos de infraestructura y crecimiento productivo en la cuenca neuquina. A continuación, el detalle de los puestos, requisitos y responsabilidades.

YPF busca un coordinador de Seguridad Operativa en Neuquén

La compañía incorporará un Coordinador de Seguridad Operativa para fortalecer la gestión preventiva y el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional.

Entre los requisitos se destaca:

Título de Licenciado en Seguridad e Higiene.

Conocimientos en gestión de riesgos.

Manejo de normativa legal y reglamentaria.

Experiencia coordinando equipos de trabajo.

La posición tendrá a su cargo el desarrollo y seguimiento de planes de prevención, elaboración de mapas de riesgo, análisis de incidentes, interacción con organismos externos y generación de indicadores vinculados a la seguridad operativa. La modalidad es presencial en Neuquén.

tRABAJADORES YPF MAMELUCOS GENERICA OPERARIOS YPF abrió vacantes en Neuquén, Añelo y Plaza Huincul: cómo postularse para trabajar en Vaca Muerta

YPF busca un inspector de Calidad

YPF también busca incorporar un inspector de Calidad para controlar suministros, equipos y procesos vinculados a obras industriales.

Entre las condiciones más importantes figura contar con certificación vigente como Inspector de Soldadura Nivel 2 según norma IRAM-IAS-U-500-169, un requisito excluyente para postularse.

Además, se valoran conocimientos en:

Normas y códigos de fabricación.

Procesos de inspección y control de calidad.

Elaboración de Planes de Inspección y Ensayo (PIE).

Gestión documental y Data Books.

Procesos de precomisionado.

El puesto es presencial en Neuquén y contempla viajes eventuales.

Ingeniero de Proyecto para el desarrollo de Vaca Muerta

Otra de las búsquedas apunta a profesionales de ingeniería con experiencia en gestión de proyectos y contratos dentro de la industria del petróleo y gas.

La posición se desempeñará en la Vicepresidencia Upstream y requiere:

Título de ingeniería afín.

Al menos 5 años de experiencia en proyectos industriales.

Conocimientos en ingeniería, construcción, contrataciones, compras y gestión de riesgos.

El profesional seleccionado participará en la planificación, definición y ejecución de proyectos, coordinación de ingenierías, administración contractual y seguimiento de costos y cronogramas.

La vacante tiene base en Talero, Neuquén.

YPF Halliburton Vaca Muerta perforador estudiantes operarios trabajadores pasantías (1) YPF lanzó una nueva ronda de búsquedas laborales en Neuquén: qué perfiles necesita

Sala RTIC: oportunidad para ingenieros en operaciones de producción

YPF abrió vacantes para gestores de Producción Real Time, una función cada vez más relevante en la operación moderna de los yacimientos.

La compañía busca profesionales de ingeniería electrónica, industrial, química, petrolera o carreras afines, con entre uno y tres años de experiencia.

Las tareas incluyen:

Monitorear instalaciones mediante sistemas SCADA y plataformas de control.

Detectar desvíos operativos.

Coordinar acciones con personal de campo.

Analizar indicadores de desempeño en tiempo real.

Elaborar reportes diarios de producción.

El esquema de trabajo es presencial bajo régimen 7x7 en Neuquén.

Técnico de Almacén para trabajar en Añelo

La petrolera también necesita incorporar un técnico de Almacén para supervisar operaciones logísticas vinculadas al abastecimiento de materiales.

Los perfiles buscados deben contar con formación relacionada con logística, ingeniería industrial o carreras técnicas afines.

Además, se valoran conocimientos en:

SAP módulo MM.

Sistemas WMS.

Power BI.

Excel avanzado.

Gestión de inventarios.

La posición incluye supervisión de recepción, almacenamiento y despacho de materiales, control de stock, análisis de indicadores y coordinación con usuarios internos. El puesto se desarrollará en el almacén de YPF en Añelo y contempla viajes laborales.

YPF Halliburton Vaca Muerta perforador estudiantes operarios trabajadores pasantías ¿Buscás trabajo en Vaca Muerta? YPF publicó nuevas vacantes en distintas áreas

Trabajo en Vaca Muerta: buscan coordinador de Relaciones laborales en Plaza Huincul

Entre las búsquedas también figura un Coordinador de Relaciones Laborales para acompañar la gestión gremial y laboral de la compañía en la región.

Los requisitos incluyen:

Contar con el título de licenciatura en Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Abogacía o carreras afines.

Experiencia mínima de tres años en funciones similares.

La persona seleccionada deberá intervenir en conflictos laborales, asesorar a distintas áreas de negocio, gestionar comunicaciones formales y colaborar en el vínculo con organizaciones sindicales.

La modalidad de trabajo es híbrida 4x1 en Plaza Huincul.

YPF incorpora un Gestor de Ejecución de Proyectos para obras en campo

Además, la empresa busca un profesional de ingeniería para sumarse a la Gerencia de Planeamiento y Proyectos, vinculada a uno de los desarrollos no convencionales más importantes de la Cuenca Neuquina.

Se requieren:

Más de 4 años de experiencia.

Manejo de Office, MS Project y Power BI.

Capacidad de liderazgo y negociación.

Entre sus responsabilidades se encuentran el seguimiento de obras, control de cronogramas, identificación de desvíos operativos, coordinación con equipos técnicos y supervisión de actividades en locaciones, ductos e instalaciones de superficie.

El esquema laboral combina trabajo en campo, oficinas de Neuquén y home office.

Cómo aplicar a las búsquedas laborales de YPF

Las personas interesadas pueden postularse a través de las publicaciones oficiales que YPF difunde en LinkedIn y en su portal corporativo de empleos.

Antes de enviar una candidatura, se recomienda actualizar el currículum vitae, detallar la experiencia en la industria energética, destacar certificaciones técnicas vigentes y completar correctamente la información profesional requerida para cada vacante.

Dado el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y la necesidad de perfiles especializados, las empresas del sector suelen actualizar sus búsquedas de manera permanente, por lo que resulta conveniente seguir los canales oficiales de YPF y otras operadoras para conocer nuevas oportunidades laborales.