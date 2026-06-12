El dato que sacudió a Vaca Muerta: Loma Campana ya no es la número uno

Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica son los pilares del crecimiento de Vista Energy.

La producción de petróleo en Argentina alcanzó un hito sin precedentes durante abril de 2026. El país registró un récord histórico de 880.434 barriles diarios (bbl/d), reflejando un crecimiento del 1,39% respecto al mes anterior. Estas cifras consolidan un impresionante avance del 18,82% en la comparación interanual . La explicación de este fenómeno es Vaca Muerta .

La Cuenca Neuquina se ratificó como el motor indiscutido de la industria hidrocarburífera. Con una producción de 687.650 bbl/d, este polo aportó el 78,1% del total país . Su desempeño fue extraordinario, marcando un récord propio con un incremento mensual del 2,528% y una asombrosa suba interanual del 30,72%.

En este contexto de expansión, el ranking de las áreas más productivas presentó un suceso extraordinario. La Amarga Chica logró desplazar a Loma Campana del primer puesto. Este hito histórico solo tiene un antecedente previo registrado en octubre de 2025, lo que evidencia la dinámica competitiva de Vaca Muerta.

El golpe de tablero el corazón del shale

La Amarga Chica lideró la tabla con una extracción de 89.436 bbl/d, representando el 10,16% de la oferta nacional. Inmediatamente después se ubicó Loma Campana con 89.002 bbl/d, lo que equivale al 10,11% del total. Ambas áreas de YPF mantienen una disputa técnica cerrada por la supremacía productiva del país.

El tercer escalón del podio fue ocupado por Bandurria Sur, que alcanzó los 61.382 bbl/d. Pese a una ligera caída mensual del 0,77%, el yacimiento sostiene su relevancia estratégica. En cuarto lugar aparece Bajada del Palo Oeste, operada por Vista Energy, que aportó 60.293 barriles diarios al sistema nacional.

La Cuenca del Golfo San Jorge también mostró su vigencia dentro del competitivo Top 10 nacional. El área Anticlinal Grande – Cerro Dragón, bajo operación de Pan American Energy, se posicionó en el quinto lugar. Con 57.448 bbl/d, el yacimiento patagónico sigue siendo un pilar fundamental para la estabilidad productiva argentina.

DLS ARCHER 3 La Amarga Chica superó a Loma Campana en un mes récord para la producción de petróleo.

El avance tecnológico

Una de las mayores sorpresas del mes fue el desempeño de La Angostura Sur I. Esta área registró un notable crecimiento mensual del 22,11%, escalando hasta los 38.124 bbl/d. Este salto operativo demuestra la eficiencia de las nuevas técnicas de perforación aplicadas por YPF en la región de la Cuenca Neuquina.

Por su parte, Pluspetrol consolidó su presencia en el ranking con dos áreas de alto rendimiento. La Calera alcanzó los 26.882 bbl/d, mientras que Bajo del Choique – La Invernada sumó 24.570 bbl/d. Estas operaciones reflejan la diversificación de actores privados que impulsan el desarrollo del shale neuquino.

El área Manantiales Behr se mantuvo firme en el octavo puesto con una producción de 25.166 bbl/d. Este registro es particularmente significativo, ya que representa el último mes de gestión operativa de YPF. El bloque pasó a manos de PECOM.

Eficiencia operativa en Vaca Muerta

El mayor salto porcentual del ranking lo protagonizó El Trapial Este, operado por Chevron. Este yacimiento experimentó un crecimiento vertiginoso del 50,16% respecto a marzo, alcanzando los 24.242 bbl/d. Dicha aceleración ubica a la compañía estadounidense como un jugador clave en la optimización de recursos energéticos dentro de la formación.

La consolidación de la Cuenca Neuquina con el 78,1% de la producción total confirma el cambio estructural del sector. El crecimiento interanual del 30,72% en esta región supera ampliamente la media nacional. Este fenómeno es impulsado por la inversión sostenida y la mejora en la curva de aprendizaje de las operadoras.