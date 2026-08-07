Tango Energy avanza en su plan para explorar la Vaca Muerta mendocina

El mapa de Vaca Muerta consolida su expansión más allá de las fronteras neuquinas. Tango Energy Argentina diseñó una jugada corporativa central para testear el potencial de la roca en la provincia de Mendoza. La compañía oficializó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) la creación de un vehículo financiero específico para inyectar capital de riesgo en el bloque Payún Oeste .

La asamblea general extraordinaria de accionistas aprobó la cesión de determinados derechos sobre los hidrocarburos no convencionales a favor de Unconventional Resources S.A. (URSA) . Esta firma asume el rol de socio capitalista.

Esta estructura contractual resuelve el principal desafío del shale: la alta demanda de capital intensivo. Tango Energy retiene el control de las operaciones en el terreno, pero delega en URSA la responsabilidad de fondear la exploración. Este modelo de negocios busca acelerar el desarrollo en áreas de frontera.

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Un piloto tipo en 2027: el objetivo a corto plazo

Tango Energy planea perforar un piloto tipo de 2 a 3 pozos horizontales durante el año 2027. La ejecución de este pad exploratorio resulta fundamental para "desriskear" el área. Los ingenieros necesitan estos primeros pozos para evaluar la presión de la formación, la respuesta mecánica de la roca a las etapas de fractura y la productividad inicial. Los datos duros de esta campaña definirán la viabilidad comercial de la Vaca Muerta mendocina.

Perforar un piloto de estas características exige presupuestos que superan las decenas de millones de dólares. Al incorporar a URSA, la petrolera conducida por Pablo Iuliano blinda su propio flujo de caja. La empresa no asume obligaciones de repago por este desarrollo, según consta en la documentación girada a los mercados financieros.

El equilibrio entre el convencional maduro y el shale

Tango Energy conserva el cien por ciento de los derechos económicos y operativos sobre la ventana convencional de Payún Oeste, con lo cual mantiene intacta su producción base en territorio cuyano.

Esta segmentación protege la rentabilidad actual de la compañía mientras evalúa el horizonte profundo. La operadora continuará con sus tareas habituales de mantenimiento y extracción en los yacimientos maduros. Por su rol como operador del futuro desarrollo no convencional, la firma percibirá una retribución bajo condiciones estándar de la industria petrolera.