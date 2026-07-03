TanGo Energy liderará el desarrollo de tres nuevas concesiones de Vaca Muerta en Río Negro

Las compañías Vista y Trafigura definieron el esquema de trabajo para su nueva apuesta en el shale. Las sociedades controlantes de TanGo Energy Argentina confirmaron que esta última firma liderará las operaciones en la margen rionegrina de Vaca Muerta . De este modo, la empresa asume el desafío operativo directo sobre las concesiones no convencionales otorgadas de forma reciente por el gobierno de Río Negro.

El proyecto cuenta con la conducción de Pablo Iuliano , CEO de TanGo Energy. El ejecutivo aporta un conocimiento profundo de la roca madre y de la gestión operativa en el terreno. Bajo su dirección, la compañía desarrollará los activos de Charco del Palenque, Entre Lomas y Jarilla Quemada . Estos tres bloques representan la punta de lanza para la expansión de la frontera productiva hacia el este de la cuenca.

La compañía adelantó sus planes de inversión previstos para 2027, y ya comenzó los movimientos de suelos para la locación donde TanGo perforará su primer pozo exploratorio no convencional, en Charco del Palenque, en agosto próximo.

En conjunto, las tres áreas contemplan una inversión inicial de USD 66 millones para la fase piloto y la perforación de 4 pozos durante los próximos tres años.

La confirmación de este esquema operativo despeja las dudas sobre el rol de cada actor en el consorcio. Vista y Trafigura aportan el respaldo financiero y estratégico, mientras que TanGo ejecuta la táctica de las operaciones en el upstream. Esta división de tareas optimiza los recursos y permite a las corporaciones mantener un enfoque ágil en un contexto macroeconómico que exige máxima eficiencia en el uso del capital.

Para dar soporte a este despliegue, los socios estructuraron un nuevo vehículo de inversión. Las empresas informaron la creación de Unconventional Resources SA (URSA). Esta nueva sociedad tiene un propósito específico y claro en el ecosistema corporativo del grupo. URSA canalizará los fondos destinados a acelerar los planes de negocio en los tres activos rionegrinos.

La creación de esta entidad financiera refleja la magnitud del compromiso asumido con la provincia de Río Negro. El desarrollo del shale requiere inyecciones de capital intensivas y constantes. URSA funcionará como el motor financiero para garantizar la continuidad de los equipos de perforación y los sets de fractura en la zona.

URSA no limitará su alcance a los bloques actuales. La sociedad también evaluará y financiará nuevas oportunidades no convencionales que surjan en la formación Vaca Muerta a futuro. Esta visión a largo plazo consolida la posición del grupo como un jugador con intenciones de crecimiento sostenido en la cuenca neuquina y sus alrededores.

La cesión de derechos

El diseño de esta arquitectura corporativa incluyó un movimiento estratégico clave por parte de Vista Energy. La petrolera que conduce Miguel Galuccio cedió a la recién creada URSA el 50% de los derechos económicos de los recursos no convencionales en Charco del Palenque, Entre Lomas y Jarilla Quemada. Esta transferencia reconfigura el mapa de intereses dentro del holding.

Esta decisión permite a Vista compartir el riesgo exploratorio y de desarrollo inicial en áreas que, si bien son muy prometedoras, requieren una curva de aprendizaje propia. Al mismo tiempo, fortalece a URSA como una entidad con peso específico real y activos tangibles desde su concepción. El mercado financiero suele interpretar estos movimientos como una señal de madurez y diversificación inteligente de los portafolios.

Un horizonte ampliado para Vaca Muerta

El desembarco definitivo de operadoras de este calibre en el borde rionegrino marca un punto de inflexión para la industria. Históricamente, la provincia de Neuquén concentró la actividad no convencional y los grandes desembolsos. Hoy, la geología exige traspasar fronteras políticas para maximizar el potencial de la roca generadora.

Río Negro ofrece condiciones geológicas atractivas en la ventana de petróleo, y las autoridades provinciales diseñaron esquemas competitivos para atraer estas inversiones.