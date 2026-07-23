YPF encuentra un nuevo motor de crecimiento en el gas asociado de Vaca Muerta

La Amarga Chica es uno de los bloques estrella de YPF en Vaca Muerta.

La producción de gas de YPF volvió a mostrar en junio una fotografía con dos realidades bien marcadas. Mientras el volumen total registró una baja respecto de mayo, los bloques que producen gas asociado dentro del hub petrolero de Vaca Muerta siguieron ganando protagonismo. El cierre del primer semestre dejó una tendencia que comienza a consolidarse.

Los datos de la Secretaría de Energía analizados por el consultor Fernando Salvetti establecen que Junio fue el segundo mes en que la empresa de mayoría estatal concentra toda su producción en la Cuenca Neuquina con un volumen operado de 31,13 millones de metros cúbicos diarios , un 3,71% menos que en mayo. En la comparación interanual, la producción de la Cuenca Neuquina cayó 8,71%, mientras que el descenso llega al 14,05% si se mide contra la producción total que YPF tenía un año atrás.

Más allá de esa baja, el detalle por áreas muestra que la dinámica productiva empieza a desplazarse hacia los desarrollos donde el petróleo y el gas avanzan de manera conjunta. En ese escenario sobresalen La Amarga Chica, La Angostura Sur I y también Loma La Lata-Sierra Barrosa, que lograron incrementos de dos dígitos durante junio.

Rincón del Mangrullo es el bloque que sigue creciendo en la producción de gas de Neuquén.

El gas asociado gana espacio en el corazón de Vaca Muerta

El dato más llamativo aparece justamente en las áreas ubicadas dentro del principal hub petrolero de Vaca Muerta. La Amarga Chica elevó su producción hasta 1,701 millones de m3 diarios, con un crecimiento mensual del 16,1%, mientras que La Angostura Sur I alcanzó 1,520 millones de m3 por día, un 10,7% más que en mayo.

Ambos bloques forman parte de una zona donde el desarrollo está impulsado principalmente por el shale oil. A medida que aumenta la actividad petrolera también crece el volumen de gas asociado, un recurso que comienza a tener un peso cada vez mayor dentro de la producción de YPF y que modifica el mapa gasífero de la compañía.

El comportamiento de Loma La Lata-Sierra Barrosa también llamó la atención. El área produjo 5,251 millones de m3 diarios, equivalentes al 16,87% del total operado, y registró una suba mensual del 11,8%. Ese desempeño le permitió consolidarse como el segundo bloque gasífero más importante de la empresa.

Los bloques históricos mantienen el liderazgo

A pesar del avance de las áreas asociadas al petróleo, el liderazgo continúa en manos de los grandes desarrollos gasíferos de la cuenca. Rincón del Mangrullo volvió a ocupar el primer lugar del ranking con 5,372 millones de m3 diarios, aunque sufrió una caída mensual del 12,6% y redujo su participación relativa.

Detrás aparecen Aguada de la Arena, con 4,463 millones de m3 diarios y una baja del 7,4%, Loma Campana, que prácticamente mantuvo su nivel de producción con 3,575 millones de m3 diarios y una leve mejora del 0,3%, y Río Neuquén, que produjo 3,388 millones de m3 diarios, apenas 0,9% menos que el mes anterior.

La Ribera es uno de los bloques de gas de YPF en Vaca Muerta.

Cambios en el ranking de producción

El listado de las diez áreas con mayor producción presentó una única modificación respecto del mes anterior. El Orejano salió del ranking y su lugar fue ocupado por La Ribera Bloque I, que produjo 470 mil m3 diarios, equivalentes al 1,51% del total operado, aunque registró una baja mensual del 6,8%.

En la parte baja del ranking también aparece La Angostura II, con una producción de 610 mil m3 diarios y una disminución del 3% respecto de mayo. Aun así, la presencia simultánea de La Amarga Chica, La Angostura Sur I y La Angostura II refleja el creciente peso que adquieren los bloques del corredor petrolero dentro de la producción de gas.