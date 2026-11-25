La fractura es la foto más conocida en Vaca Muerta , pero la actividad no termina ahí. Los sets se retiran y abren paso a los equipos de workover para limpiar el pozo, retirar los tapones que separan cada etapa, desarman los preventores y bajan la instalación final. Es ahí cuando el pozo está listo para producir.

Según un informe privado al que accedió +e, en la Cuenca Neuquina se registraron 31 equipos de workover con maniobras declaradas el 18 de noviembre, entre las 8.20 y las 9.45. De esos equipos, 18 trabajaban para YPF . El resto se repartía entre PCR, Tecpetrol, Pluspetrol, Pan American, Capex, Chevron, Vista, Phoenix, Pampa Energía, Shell y Venoil .

El documento también establece que la operación más vinculada a estos equipos es el post-frac. La Amarga Chica, La Caverna y Bajo del Toro fueron los bloques más activos con workover en Vaca Muerta.

Una mañana de operaciones

En La Amarga Chica, el equipo MASE-02 trabajaba en el pozo LACH1027 con un objetivo declarado de tareas de post-fractura sin fluir. La compañía TKR brindaba asistencia en la locación.

A pocos kilómetros, en La Caverna, el MASE-03 intervenía el pozo LCAV-174-2 mientras se fracturaba. Según la planilla, TKR asistía con un evacuador para las piletas auxiliares, junto con otra compañía de servicios.

En Bajo del Toro, uno de los bloques que YPF busca desarrollar en el hub norte de Vaca Muerta, la unidad UAF esperaba los camiones chupa para evacuar fluidos del pozo BDT-N-49, también en etapa de post-fractura.

En el mismo bloque, el TKR-06 desabulonaba y retiraba el conjunto de BOP, los preventores que controlan la presión del pozo, en el BDTN-69. En paralelo ingresaba a la locación otra empresa de servicios para seguir con la operación.

Retirar tapones, limpiar el pozo y bajar la instalación final son algunas de las tareas que convierten una fractura en producción en Vaca Muerta.

Qué pasa después de la fractura

Los equipos de workover cumplen un rol fundamental en el shale. Es que entre cada etapa de fractura se colocan tapones, que aíslan un tramo de la rama horizontal mientras se estimula el siguiente. Terminada la fractura, esos tapones tienen que salir. La tarea se conoce como drill-out.

Como ejemplo, en un pad de cinco pozos se pueden retirar 251 tapones, con profundidades promedio cercanas a los 6100 metros por pozo. Los pozos son cada vez más largos y las marcas se superan seguido. El informe estableció que en una operación de YPF se alcanzaron 7436 metros, con 66 tapones rotados en 46 horas. Más tarde, la operadora completó un pozo de 8340 metros en el que se removieron 84 tapones.

Esa longitud obliga a cambiar de herramientas. A medida que las ramas horizontales se alargan, aumentan las fuerzas de contacto y se limita el alcance de las unidades de coiled tubing, por lo que algunas operadoras combinan esos equipos con unidades de snubbing o con equipos de workover convencionales.

La instalación final

El último paso es bajar la instalación final: la tubería y los accesorios por los que el pozo va a producir. El informe muestra esa tarea en marcha en Bajada del Palo Oeste, el bloque estrella de Vista.

Allí, el TKR-01 tenía como objetivo bajar la instalación final en el pozo BPE-2423H. Esa mañana ingresaba a la locación la compañía de servicios Naser, mientras la cuadrilla montaba el equipo y armaba la jabalina.

En Coirón Amargo Sur Este, el SAI-239 trabajaba para Pan American Energy en el pozo CASE-347 y avanzaba con la profundización de la instalación final con tubing en tiros simples.

A eso se suma la flota con prefijo TRON: nueve equipos de YPF en Loma Campana, Bandurria, La Amarga Chica, Agua del Chañar y Banderita. La planilla solo indica que estaban operando.

La demanda de estos servicios crece con la actividad de fractura. En junio, Vaca Muerta marcó un récord de 2760 etapas de fractura, y la flota total de servicios, que incluye workover, pulling y sets de fractura, llegó a 175 unidades, su nivel más alto en 13 meses.