El segundo RIGI de YPF para el hub norte de Vaca Muerta prevé 606 pozos y 80.000 barriles diarios.

YPF no afloja con el RIGI . Después de presentar LLL Oil por 25.000 millones de dólares y Argentina LNG por 51.000 millones de dólares en el sur de Vaca Muerta , la empresa de mayoría estatal puso el foco en el norte de la formación. Ahora pidió la adhesión al régimen para Narambuena , un proyecto de 11.688 millones de dólares a 21 años.

El bloque está en la zona norte de Vaca Muerta . YPF lo opera y comparte la titularidad en partes iguales con Compañía de Desarrollo No Convencional (CDNC). Se trata de la sociedad a través de la cual la estadounidense Chevron participa del bloque.

El objetivo es desarrollar shale oil con gas asociado. El plan prevé una meseta de producción de unos 80.000 barriles diarios entre 2035 y 2045, con unos 3 millones de metros cúbicos diarios de gas. En toda la vida del proyecto se perforarán 606 pozos.

Exportaciones y empleo

Según la compañía, Narambuena generará exportaciones por unos 33.000 millones de dólares entre 2027 y 2059. En los picos de actividad, durante la construcción y la producción, emplearía a unas 2970 personas de manera directa.

El bloque no es nuevo para YPF. Neuquén se lo otorgó junto con otras tres concesiones no convencionales, en un paquete que preveía inversiones por 12.915 millones de dólares para perforar 700 pozos horizontales.

La provincia aprobó entonces cuatro concesiones: Narambuena, Aguada de la Arena, La Angostura Sur I y La Angostura Sur II. Narambuena es la única de las cuatro que está en el norte.

Tres proyectos para el hub norte

Narambuena es el segundo de los tres proyectos con los que YPF busca desarrollar el hub norte. En conjunto, los tres suman inversiones por unos 44.000 millones de dólares en los próximos 26 años, unos 2200 pozos y una producción de 270.000 barriles diarios de shale oil.

El primero fue Bajo del Toro. YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI a fines de octubre, con una inversión estimada de 8729 millones de dólares. El proyecto incluye las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, donde YPF tiene el 65% y Vista Energy el 35% restante.

Ese proyecto surgió de la compra de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta, que le permitió a YPF elevar su participación al 65%. Según la empresa, Bajo del Toro generará exportaciones por unos 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2055.

Lo que falta presentar

El tercer proyecto está en camino. YPF presentará al RIGI un plan para las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza, también en el norte de Vaca Muerta.

Con todos esos proyectos, la petrolera va por una meta ambiciosa. La cifra de más de 150.000 millones de dólares de inversión en RIGI se completaría con la expansión de Argentina LNG a 18 millones de toneladas anuales, que demandaría otros 25.000 millones de dólares, y con un RIGI en Mendoza por 4500 millones de dólares.

El norte también atrae a otras operadoras. El Gobierno aprobó en octubre el ingreso al RIGI de Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, con una inversión de 12.240 millones de dólares. Ese proyecto está en la zona conocida como hub norte.