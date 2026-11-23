Las pymes proveedoras de Vaca Muerta pusieron el foco en las condiciones comerciales que mantienen con las operadoras y las grandes compañías de servicios. El reclamo llegó desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo ( CEISA ) , que denunció recortes unilaterales en los valores de los contratos y demoras administrativas que postergan el cobro de trabajos ya ejecutados.

La entidad sostuvo que la situación que inicialmente había identificado en una empresa de operaciones especiales comenzó a extenderse a otras compañías de la cuenca neuquina. A ese escenario se suman los retrasos en la emisión de certificados que habilitan a los proveedores a presentar sus facturas, un paso administrativo que puede demorar el inicio de los plazos de pago.

En un comunicado firmado por su presidente, Raúl Pablo Martin, CEISA reclamó la apertura de una mesa de trabajo urgente para revisar las condiciones comerciales y evitar que el ajuste de costos recaiga sobre las empresas locales.

Las demoras en las certificaciones complican el flujo de fondos de las pymes

Uno de los principales cuestionamientos de la cámara apunta al procedimiento de certificación de los trabajos. Para que una pyme pueda facturar un avance de obra, la empresa contratante debe emitir un certificado de habilitación, conocido en la actividad como "Habilita".

"Varias operadoras y grandes prestadoras que subcontratan a empresas neuquinas demoran su emisión por cuestiones administrativas, algunas de mínima importancia. Mientras el certificado sigue pendiente, la pyme ya hizo el trabajo y afrontó sus costos, pero ni siquiera empezó a correr el plazo de pago. Lo único que le queda es insistir con el reclamo administrativo", indicaron en un comunicado.

La cámara advirtió que esta dinámica afecta especialmente a las empresas con menor espalda financiera, que deben sostener sus compromisos mientras esperan la aprobación de los trabajos realizados.

CEISA cuestionó la competencia de proveedores de otras provincias

Otro de los puntos planteados por la entidad es la competencia que enfrentan las empresas neuquinas frente a proveedores de otras jurisdicciones. En particular, señaló que continúan llegando a la cuenca prefabricados de soldadura y de hormigón provenientes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

"A las empresas locales se nos exige cumplir normas ISO, habilitar nuestros talleres y acreditar la calificación del personal. A su vez, nuestros presupuestos contemplan los valores de mano de obra de Zona 2 que corresponden a la actividad, según los convenios de Petroleros Privados, Jerárquicos y UOCRA, en este último caso el 545/08. En trabajos donde la mano de obra tiene un peso decisivo, comparar el precio de un taller de Añelo con el de una metalúrgica del parque industrial de Esperanza, en Santa Fe, sin considerar esas diferencias, deja en desventaja a quienes trabajamos en Vaca Muerta. Esa es la competencia desleal que denunciamos", expresaron desde la entidad.

El pedido de una mesa de diálogo y un anticipo del 20%

La cámara convocó a las operadoras, las empresas de servicios especiales, los proveedores, las cámaras empresariales, los sindicatos y el Gobierno de Neuquén a conformar una mesa de trabajo. "Queremos revisar estas decisiones y acordar condiciones que permitan mejorar la competitividad de la industria, asegurar la continuidad de las empresas locales y preservar el empleo neuquino y la paz social", señalaron.

El reclamo también incluye un pedido que CEISA realizó hace más de un mes al Centro PyME, autoridad de aplicación del Compre Neuquino, por la planificación de las operadoras para el primer trimestre de 2027. "El pedido tiene un propósito concreto: conocer con anticipación qué trabajos se van a contratar para preparar, entre los integrantes de CEISA y otras cámaras, una oferta productiva regional competitiva. Seguimos sin respuesta", expresaron desde la organización en un comunicado.

"Ante la posibilidad, planteada por el CEO de una importante operadora, de que las pymes tomemos un crédito por el 50% del monto del contrato, nuestra propuesta es concreta: otorguen un anticipo financiero del 20% para la puesta en marcha, certifiquen sin dilaciones los trabajos realizados y paguen en los plazos acordados. Eso es lo que pedimos para poder cumplir con nuestras obligaciones y seguir invirtiendo. Vaca Muerta necesita competitividad y también responsabilidad empresaria. Su desarrollo solo será sostenible si se construye con las empresas locales, nunca a costa de ellas", concluyó el presidente de CEISA.