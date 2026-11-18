Horacio Marín presentó una nueva herramienta de crédito para las pymes que trabajan con YPF

YPF pondrá en marcha un nuevo esquema de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas que integran su cadena de proveedores. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , anunció que a partir del 1° de diciembre comenzará una prueba piloto que permitirá a las pymes acceder a créditos bancarios utilizando los contratos y las órdenes de compra de la petrolera como garantía.

La iniciativa apunta a resolver una dificultad que puede aparecer cuando una empresa proveedora aumenta su actividad para responder a una mayor demanda: la necesidad de contar con capital de trabajo para ampliar su capacidad operativa antes de cobrar por los servicios o productos entregados.

A esa necesidad se suman los plazos administrativos: entre la certificación de los trabajos y el pago de las facturas pueden transcurrir hasta 60 días, un período que obliga a las firmas a sostener los costos operativos con recursos propios o financiamiento externo.

Marín anunció créditos a tasas más bajas para las pymes proveedoras de YPF

Según explicó Marín, la petrolera trabaja actualmente con unas 5.100 pymes en todo el país. El crecimiento de la actividad puede exigirles incorporar personal, comprar equipamiento o aumentar su producción, pero los plazos de certificación y pago pueden generar tensiones financieras, incluso cuando los contratos son económicamente rentables.

Cómo funcionará el financiamiento para las pymes de YPF

El programa se instrumentará a través de Finova, una empresa que trabajará con distintas entidades bancarias. Entre las instituciones mencionadas por Marín se encuentran el Banco Macro, el Banco Galicia y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El mecanismo permitirá que las empresas presenten una orden de compra o un contrato firmado con YPF ante las entidades participantes. Con ese respaldo, podrán solicitar financiamiento de hasta el 50% del monto total del contrato. La garantía de la petrolera busca reducir el riesgo de la operación y, en consecuencia, mejorar las condiciones de acceso al crédito.

"Acordamos con Finova, que va a trabajar con tres bancos por lo menos. Entonces, si yo te doy una orden de compra de YPF, vos vas acá y solamente YPF sale como garantía", explicó Marín durante una entrevista en Neura.

El directivo indicó que, al momento de presentar el esquema, la tasa de financiamiento se ubicaba en torno al 32%, frente a valores de entre el 45% y el 50% que, según señaló, podían encontrarse en otras alternativas del mercado.

"Tiene como 12, 15 puntos menos, que es un muy buen valor. Y le dan el 50%. El tipo, si quiere, va y muestra el contrato con YPF, le dan el 50%, tiene capital de trabajo y se lo financian", detalló.

Las empresas podrán decidir si utilizan el financiamiento y con qué entidad operan.

Pymes proveedoras de YPF. (Imagen: Neura)

Una segunda instancia para financiar el avance de los trabajos

El esquema también contempla una segunda posibilidad de acceso al crédito, vinculada con el avance de las tareas y la certificación de los trabajos realizados.

Una vez ejecutada y certificada una parte del contrato, la pyme podrá volver a solicitar financiamiento por el monto correspondiente, sin necesidad de esperar los plazos habituales de pago de YPF. De esta manera, el mecanismo busca cubrir distintas etapas de las necesidades de capital de las proveedoras.

Marín ejemplificó el funcionamiento con un contrato de un millón de dólares. En ese caso, la empresa podría obtener inicialmente hasta 500.000 dólares mediante la presentación de la orden de compra. Luego, a medida que avance con el trabajo y consiga la certificación correspondiente, tendría la posibilidad de solicitar financiamiento por el resto del monto.

La participación de la petrolera estará concentrada en respaldar las órdenes de compra y los contratos que emita, para que las entidades financieras puedan evaluar las solicitudes con una menor percepción de riesgo.

"Lo que hacemos nosotros es dar la garantía de que si YPF te da una orden de compra, es vinculante. Es una obligación que tengo. Entonces, la seguridad del pago de YPF es tan grande que baja el riesgo y baja la tasa", sostuvo el presidente de la compañía.

El crecimiento de Vaca Muerta y el desafío financiero de las proveedoras

Marín explicó que la propuesta surgió a partir de una situación que puede generar el crecimiento de la actividad petrolera. Cuando una pyme consigue un contrato de mayor volumen, necesita realizar inversiones y ampliar su estructura para cumplir con los nuevos requerimientos, pero no siempre cuenta con los recursos disponibles para hacerlo.

El problema, planteó, no necesariamente responde a la falta de rentabilidad del negocio, sino a la diferencia entre el momento en que la empresa debe afrontar los costos y aquel en el que finalmente recibe los pagos.

Como ejemplo, mencionó el caso de un proveedor que fabrica 50 unidades semanales y recibe un pedido para triplicar su producción. Para responder, necesita incorporar trabajadores y maquinaria, una inversión que debe afrontar antes de completar el trabajo y cobrarlo.

"Vamos a ayudar a la pyme en eso. Ayudar no significa subvencionar", remarcó Marín.

La iniciativa comenzará con una prueba piloto el 1° de diciembre y luego se extenderá. El objetivo es que las empresas proveedoras puedan acompañar el crecimiento de YPF sin que las necesidades de financiamiento se conviertan en un obstáculo para ampliar su actividad.