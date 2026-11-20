Las metas de perforación en Vaca Muerta volvieron a subir. La industria proyecta cerrar 2026 con 45 perforadores en la roca madre y llegar a 50 durante 2027. Hasta septiembre se habían perforado 383 pozos , y la previsión es cerrar el año con unos 540, cerca del objetivo de 600 por año que sale de los planes de inversión. Así quedó establecido en el informe de la consultora Tecnopatagonia.

Para dimensionar el salto alcanza con mirar el último año. En octubre había 61 rigs activos en el país, 17 más que doce meses antes. De ese total, 47 estaban en el shale neuquino : 44 perforaban y tres estaban en puesta a punto, un proceso que puede llevar hasta 120 días.

Además, los equipos rinden más. El tiempo promedio de perforación bajó a 15 días por pozo, con algunos casos por debajo de diez. Las ramas horizontales promedian unos 3300 metros, y ya se registró un récord de 4770 metros perforados en una sola corrida.

Los rigs activos

Según a un informe privado al que accedió +e, los perforadores activos al 18 de noviembre muestran una foto parecida. Hay 49 equipos con maniobras declaradas: 44 trabajan en locación y cinco están en base. Cuatro de ellos figuran en etapa de recommissioning, y el restante espera en Añelo sin operadora asignada. La lista incluye también algunos pozos convencionales y de tight gas.

El parte de equipos activos del 18 de noviembre da una foto precisa de quién perfora y dónde. Figuran 49 equipos con maniobras declaradas: 44 trabajan en locación y cinco están en base. Cuatro de ellos están en etapa de recommissioning y el quinto espera en Añelo, sin operadora asignada.

La industria proyecta cerrar 2026 con 45 rigs en Vaca Muerta y llegar a 50 durante 2027.

YPF, el cliente de casi la mitad de los equipos

YPF tiene asignados 21 de los 49 equipos, el 43% del total. Los contrata a cuatro proveedores: ocho a H&P, siete a DLS Archer, cinco a Nabors y uno a San Antonio Internacional. Horacio Marín anticipó que la compañía tendrá 22 equipos activos en febrero.

El yacimiento con más movimiento es La Angostura, con cuatro equipos de YPF. Tres son de DLS y uno de H&P. Ahí está el pozo con la mayor profundidad final programada del listado, el LAJE-43, que el DLS-4175 perfora rumbo a los 7900 metros. En la misma área, el DLS-4166 espera que se defina su programa.

En La Amarga Chica hay tres equipos, uno de cada gran contratista. El NBS-990 de Nabors perfora a 7488 metros, la mayor profundidad alcanzada entre todos los pozos del parte. YPF tiene además dos equipos en Loma Campana, uno de DLS y otro de San Antonio que está desmontando para mudarse, y dos de Nabors en La Caverna.

El resto de la flota de la petrolera tiene un equipo por área: Loma La Lata, Lajas Este, Bandurria Sur, Loma Amarilla Sur, La Escalonada, Bajo del Toro y Entre Lagos. En Aguada Negra, el DLS-4163 está desmontando, y otros dos equipos de YPF esperan en la base de Neuquén.

Cuatro equipos esperan en la base de Neuquén para entrar en operación.

H&P y Nabors, mano a mano

La flota de H&P trabaja para seis operadoras. Además de las ocho unidades de YPF, tiene dos para Phoenix, en Mata Mora y Confluencia Sur; dos para Chevron, una de ellas en El Trapial; una para Pampa Energía, en El Mangrullo; una para Vista, en Bajada del Palo Oeste, y otra para GeoPark.

Los cuatro equipos en puesta a punto son de H&P: el HP-238 de GeoPark, el HP-460 de Chevron y el HP-422 y el HP-644 de YPF. Todos esperan en la base de Neuquén. Coinciden con lo anunciado en agosto por la empresa de Tulsa: cinco equipos de perforación nuevos, tres de ellos traídos desde Estados Unidos.

Nabors tiene una cartera más concentrada. Además de los cinco equipos de YPF, trabaja cuatro para Tecpetrol, tres de ellos en Los Toldos y uno en Fortín de Piedra, donde el parte informa una cañería aprisionada a 2570 metros. El listado se completa con un equipo para Tango Energy en Charco del Palenque.

Vista es el otro gran cliente de Nabors, con cuatro equipos: dos en Bajada del Palo Este, uno en Bajada del Palo Oeste y otro en Águila Mora. En Bajada del Palo Este, el NBS-F37 perfora la fase intermedia a 2124 metros. Con el equipo de H&P, la empresa de Miguel Galuccio suma cinco equipos en el parte.

YPF concentra casi la mitad de los equipos de Vaca Muerta.

El resto del mapa

DLS Archer trabaja casi en exclusiva para YPF: siete de sus ocho equipos son de la petrolera. El restante perfora para Pan American Energy en Aguada Pichana Oeste. Ensign tiene dos equipos: uno para Pampa Energía en Rincón de Aranda, que ya va por 2979 metros, y otro para Shell en Bajada de Añelo.

Pampa Energía tiene un segundo equipo en Rincón de Aranda, el QTNA-23 de Quintana, y suma el de H&P en El Mangrullo. Phoenix, en cambio, combina proveedores: tiene dos equipos de H&P y un tercero de San Antonio en Mata Mora, que entuba el pozo guía.

Dos operadoras usan equipos propios. Pluspetrol tiene cuatro: tres en Bajo del Choique, donde uno entuba cañería de 5 pulgadas, y uno en La Calera, que va por los primeros 265 metros de un pozo nuevo. Pan American Energy perfora con el PAE-001 en Coirón Amargo Sur Este, donde saca el sondeo para entubar.

San Antonio Internacional completa el cuadro con cuatro equipos. Además de los de Phoenix y YPF, tiene el SAI-318 trabajando para PCR en Puesto Rojas, donde perfora el pozo guía con presencia de basalto y pérdidas parciales a 61 metros. El cuarto, el SAI-651, está en la base de Añelo y todavía no tiene operadora asignada.