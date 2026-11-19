El presidente de la CEPH, Carlos Ormachea, explicó el impacto del RIGI en las inversiones de Vaca Muerta.

La infraestructura de transporte de gas en la Argentina se prepara para dar un salto de escala sin precedentes. En el marco del Proyecto Argentina LNG —la iniciativa exportadora que encabeza YPF junto a Eni y XRG—, el Estudio de Impacto Ambiental y Social presentado para el tramo rionegrino reveló la arquitectura técnica del que, por su envergadura, será el mayor gasoducto construido en el país : una cañería troncal de 48 pulgadas de diámetro nominal .

La provisión de los ductos fue adjudicada a dos compañías. La española Grupo Cuñado se quedó con dos quintos de la traza, unos 200 kilómetros, que trabajará con acero de ArcelorMittal fabricado en la India. Los otros tres quintos, unos 300 kilómetros, quedaron en manos de la griega CPW .

La obra, diseñada para transportar un caudal de hasta 66 millones de metros cúbicos estándar por día de gas natural rico, unirá el corazón gasífero de Vaca Muerta con el litoral atlántico en Sierra Grande, Río Negro. Su objetivo estratégico es monetizar las reservas no convencionales de cinco bloques neuquinos —Las Tacanas I y II, Meseta Buena Esperanza I y II, y Aguada Villanueva Norte— que cuentan con recursos certificados por 22 billones de pies cúbicos (TCF) de gas y cerca de 500 mil barriles de condensados.

Una vez en la costa, el gas acondicionado alimentará mediante caños submarinos a dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) fondeadas en el Golfo San Matías. Cada buque tendrá una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA), totalizando 12 MTPA de GNL destinados a los mercados globales.

Ingeniería de 48 pulgadas y transporte en tándem

Desde el punto de vista técnico, el Gasoducto ArLNG representa un hito constructivo. Estará conformado por cañería de acero API 5L X70 PSL2 de 48 pulgadas y se extenderá a lo largo de 526 kilómetros totales: 82 kilómetros en territorio neuquino y 444 kilómetros en la provincia de Río Negro. Se trata del gasoducto mas grande de la historia por su diámetro, aunque no por su extensión, trono que ocupa el Gasoducto General San Martín, con sus 4.590 km.

El sistema tendrá su cabecera a la salida de la Planta de Tratamiento de Gas (GTP) ubicada en el bloque Meseta Buena Esperanza, a unos 45 kilómetros al norte de Cutral Có. Allí se realizará la deshidratación, el ajuste de punto de rocío y el tratamiento de condensados, además de contar con una unidad compresora para el despacho del gas.

En paralelo al gasoducto troncal, el segmento de midstream contempla un poliducto de 24 pulgadas para evacuar los condensados hasta Sierra Grande, donde se instalarán facilidades de procesamiento, fraccionamiento de líquidos del gas natural (NGLs), estabilización, almacenamiento y exportación.

En los tramos donde ambos ductos compartan corredor, se construirán de manera simultánea dentro de una pista operativa conjunta de unos 40 metros de ancho, para optimizar las intervenciones sobre el terreno. Para el tendido individual del gasoducto, en tanto, la pista será de 16 metros —con ampliaciones puntuales de hasta 30 metros—, lo que implica una superficie intervenida de entre 710 y 1.332 hectáreas.

Toda la ingeniería, construcción y operación se ejecutará bajo las Normas Argentinas del Gas (NAG-100, NAG-108, NAG-124, NAG-148 y NAG-153) fiscalizadas por el ENARGAS. El sistema incluirá válvulas de bloqueo a lo largo de la traza, trampas de scraper para limpieza e inspección interna, estaciones de medición en cabecera y terminal, protección catódica y tendido de fibra óptica. Antes de su habilitación, la cañería atravesará ensayos no destructivos de soldaduras, pruebas hidráulicas, limpieza y secado.

El desafío del río Limay: un túnel teledirigido de 1.010 metros

Uno de los hitos de ingeniería más delicados del proyecto será el cruce del río Limay, en el límite interprovincial entre Neuquén y Río Negro (progresiva PK 81+680). Para evitar cualquier excavación directa sobre el cauce y preservar el ambiente fluvial y la vegetación ribereña, la obra se ejecutará mediante la metodología de Perforación Horizontal Dirigida (PHD).

Según la ingeniería preliminar, el cruce teledirigido abarcará una longitud aproximada de 1.010 metros. La cañería de 48 pulgadas quedará instalada a unos 12 metros por debajo del lecho del río, garantizando separación respecto de potenciales zonas de erosión. El punto de ingreso se ubicará en la progresiva PK 81+378, del lado neuquino, entre Arroyito y Senillosa, mientras que el punto de salida emergerá en la PK 82+388, ya en suelo rionegrino.

La maniobra comprenderá una perforación piloto guiada, el ensanche progresivo del túnel subterráneo y el posterior tendido del caño mediante tracción. Para sostener las paredes del túnel se emplearán fluidos de perforación a base de agua y bentonita, los cuales serán captados, reciclados y gestionados bajo la normativa ambiental vigente, previo aval de las autoridades de Recursos Hídricos de ambas provincias.

Traza optimizada y sinergia con el Vaca Muerta Oil Sur

El recorrido general del ducto mantiene una orientación Noroeste-Sudeste. Al salir de la GTP en Meseta Buena Esperanza, la traza toma rumbo este para cruzar la Ruta Provincial 17, gira hacia el sur en paralelo a esa vía y, 14 kilómetros antes de llegar a Cutral Có, dobla al sudeste por 17 kilómetros hasta correr en paralelo a la margen norte de la Ruta Nacional 22. Tras bordear el norte de Challacó, cruza la RN 22 y se sumerge bajo el río Limay.

Como muestra de los ajustes de ingeniería fina en campo, en la cabecera neuquina se incorporó recientemente una modificación puntual de 2 kilómetros en la traza para evitar la proximidad con una vivienda detectada durante los relevamientos territoriales, sin alterar la capacidad de transporte del sistema.

Ya en Río Negro, el gasoducto avanza en dirección Oeste-Este al sur de la RN 22 —alejándose progresivamente hasta superar los 40 kilómetros a la altura de Chimpay—, donde vira al sureste para cruzar la Ruta Nacional 23 y la Ruta Nacional 3 antes de encarar el tramo final hacia la costa.

Un factor clave de eficiencia constructiva y ambiental es la sinergia con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). A lo largo de 222 kilómetros —casi un 40% de la extensión total del gasoducto—, el caño de 48 pulgadas correrá en paralelo al VMOS por su margen derecha. Esto permitirá aprovechar picadas, accesos y sitios de infraestructura ya intervenidos, minimizando la apertura de nuevos corredores. En los últimos 23 kilómetros, el gasoducto se aparta del oleoducto y se alinea con el futuro camino de acceso costero hasta la estación de transferencia en Sierra Grande. Además, se aplicará manejo diferenciado del suelo vegetal, que será acopiado y restituido en la etapa de restauración.

Cronograma, mano de obra y despliegue logístico

La construcción del Gasoducto ArLNG demandará 33 meses, con inicio de obra previsto para 2027 y puesta en marcha estimada para octubre de 2029. El calendario está calibrado al detalle para llegar a tiempo con la entrada en operación de la primera unidad flotante de licuefacción, pautada para diciembre de 2029 (la segunda ingresaría unos 12 meses después).

Para sostener el ritmo de los distintos frentes de obra en zonas rurales y ganaderas de baja densidad, el despliegue logístico incluirá: