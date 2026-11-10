Gasoducto de SESA: cuántos trabajadores y empresas trabajan en la obra

La obra del gasoducto San Matías Pipeline , el ducto de 472 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro , avanza a paso firme. Los trabajos son llevados a cabo por 170 operarios rionegrinos. El dato surgió de la actualización entregada durante la recorrida del gobernador Alberto Weretilneck por el frente donde comenzaron las soldaduras , cerca de Chelforó , junto al CEO de Southern Energy (SESA) , Rodolfo Freyre .

A esa cifra se suman 92 empresas de la provincia contratadas para tareas que van del transporte a la provisión de herramientas, ropa de trabajo, servicios de campamento y prestaciones de salud. Es, por ahora, la foto más concreta del impacto laboral de una obra que demandará una inversión de 1.300 millones de dólares .

“Para nosotros, esta obra tiene que significar trabajo y oportunidades para los rionegrinos”, dijo el gobernador de Río Negro y pidió que esa participación siga creciendo “con capacitación y desarrollo de proveedores”, para que las inversiones dejen en la provincia capacidades que sigan ahí durante las próximas décadas.

San Matías Pipeline inició la soldadura del gasoducto de exportación de GNL en Río Negro.

Dónde se suelda y quién lo hace

La recorrida fue en el Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1 de la traza, muy cerca del cruce con el río Negro. Ahí, las contratistas Sicim y Víctor Contreras empezaron a unir los caños con soldadura automática, un proceso que se hace en dos etapas: una interna y otra externa.

Los tubos son de acero, de 36 pulgadas de diámetro, y llegan desde India al Puerto de San Antonio Este. Están previstos 12 cargamentos; el último debería amarrar en abril de 2027. Cada caño mide unos 12 metros de largo.

Del traslado hasta la traza se ocupa la Cooperativa RIOQUEN, de Río Negro, que arrancó en septiembre. Antes, desde agosto, hubo movilización de equipos, apertura de pista, obradores y zonas de acopio. La soldadura es la etapa que viene después de todo eso.

Un ducto pensado para exportar GNL

El San Matías Pipeline conectará Tratayén, en Neuquén, con las instalaciones de SESA en San Antonio Oeste. De los 472 kilómetros, 443,5 corren por suelo rionegrino y 28,5 por territorio neuquino. Además, la obra incluye una planta compresora en la zona de Allen.

Su capacidad será de 27,7 millones de metros cúbicos diarios, el volumen que necesitan los dos buques de licuefacción que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías, el Hilli Episeyo y el Esperanza. Allí ese gas se convertirá en Gas Natural Licuado (GNL) para exportar.

La operadora, San Matías Pipeline S.A., tiene los mismos accionistas que SESA: Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar. El proyecto ya tiene las declaraciones de impacto ambiental de ambas provincias y la finalización está prevista para el segundo trimestre de 2028.