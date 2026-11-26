Con la producción en alza, precios cada vez más bajos y gasoductos que ya cruzan hacia Chile , Bolivia , Brasil y Uruguay , Vaca Muerta se perfila como la proveedora energética de la región. Para Carlos Bellomo, ese salto ya produjo “un cambio en el mapa energético a nivel regional”. Y Uruguay quiere subirse a ese tren.

En el marco del encuentro sobre integración energética regional organizado por OLACDE, Bellomo, presidente de Montevideo Gas , destacó que el punto de partida fue la infraestructura heredada de los años 90, que “probablemente haga que Argentina sea el país más interconectado en materia gasífera de la región”.

“Esos gasoductos hoy existentes, con inversiones ya realizadas, tienen una capacidad disponible que puede ser muy bien aprovechada para desarrollar un gas competitivo para abastecer la demanda uruguaya. Uruguay está conectado con Vaca Muerta. Nuestros clientes de las dos distribuidoras de gas, Conecta y Montevideo Gas, consumen gas de Vaca Muerta desde hace años”, afirmó.

El cliente ancla está en Brasil

El 7 de mayo, el presidente Yamandú Orsi firmó la resolución que creó un grupo técnico asesor para evaluar el proyecto Gas Oriental, un gasoducto que uniría el sistema argentino con el sur de Brasil a través de Uruguay. El grupo recibió 120 días para dictaminar sobre su viabilidad técnica, jurídica y económica.

“Nosotros en la distribución de gas decimos cliente ancla: esa demanda que permite desarrollar infraestructura. Sin ninguna duda, con el potencial del mercado brasilero, eso permitiría viabilizar esa infraestructura. Porque en definitiva es crear como arterias para luego lograr esa capilaridad hacia la demanda, hacia los clientes, hacia industrias, residencias”, explicó Bellomo.

La apuesta es llevar gas natural a todo el interior del país. Hoy Uruguay tiene unos 57.000 clientes repartidos entre Montevideo Gas y Conecta, y el gas natural apenas pesa 1% en su matriz energética. Asimismo, Bellomo consideró que el proyecto permitiría “de alguna manera, descentralizar la oferta”.

“Es decir, llegar a nuevos puntos y llegar a puntos que posiblemente por sí mismos no podrían desarrollarla, no harían rentable una inversión. Entonces, sin ninguna duda, nosotros estos proyectos los vemos sumamente favorables para permitir ese desarrollo y luego, lógicamente, hay que pensar dentro del país, del interior, para desarrollar una infraestructura de manera ordenada y eficiente”, consideró.

Más allá del respaldo térmico

Uruguay ya usa gas argentino para respaldar su sistema: desde fines de 2025, la central de Punta del Tigre recibe gas de Vaca Muerta de Pan American Energy. Pero Bellomo pidió mirar más allá de ese respaldo térmico, hacia “la industria, la carga pesada y nuevas inversiones demandantes en materia de energía”.

“Uruguay ha hecho muy bien las cosas en materia de energías renovables, al punto de 98% de la matriz eléctrica es renovable. Pero el desafío que hay es cómo continúa esa transformación en una economía que queremos ver crecer, con inversiones que queremos que lleguen. Y ahí es donde el gas de Vaca Muerta puede cumplir un rol importante”, aseveró.

Hoy Ancap compra el gas que consume Uruguay mediante contratos de importación y reserva transporte firme en el Gasoducto Cruz del Sur, que mueve el 95% del gas del país. ¿Deberían las distribuidoras salir a contratar capacidad en la Argentina? Bellomo respondió que su visión “tiene que ver con la gestión del riesgo”.

Cada uno de su lado de la frontera

“Creo que somos más eficientes si el actor que actúa en Argentina lleva el gas a frontera y quienes estamos de este lado de la frontera lo tomamos en la brida de internalización del gasoducto y, aprovechando nuestras capacidades humanas, técnicas y operativas, lo llevamos de manera eficiente al consumidor”.

En este sentido, aclaró que la idea no es rígida y que la búsqueda de eficiencias podría llevar a “tener que contratar un transporte del otro lado de la frontera”. Lo que defiende es que cada eslabón de la cadena del gas asuma el riesgo que mejor conoce, con las reglas legales y regulatorias de su propio país.

“Hay que pensar en contratos que recojan esos riesgos de cada una de las partes, recojan la rentabilidad y los precios necesarios para que, en definitiva, sea sostenible. Pensamos que esa gestión del riesgo es la más óptima y la que nos va a procurar la mejor tarifa para el consumidor final, que es a quien nos debemos”, subrayó.