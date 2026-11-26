La reactivación minera busca sustituir las importaciones de concentrado de uranio que el país sostiene de forma ininterrumpida desde 1997.

Argentina dejó de producir concentrado de uranio en 1997 y desde entonces depende de importaciones. Según la Secretaría de Minería, la cartera suma 21 proyectos de uranio, ninguno en etapa productiva, distribuidos en Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro , Salta y Santa Cruz . Sin embargo, siete de ellos tienen un grado de avance que los vuelve relevantes para el sector.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informó 33.650 toneladas de uranio identificadas y recuperables . El cálculo toma un costo de producción inferior a US$130 por kilogramo de uranio . Por su parte, el informe de la DNPyEM, basado en la Cartera de Proyectos 2026, estima 36.483 toneladas : 18.170 medidas e indicadas y 18.313 inferidas.

En este punto, es necesario ser precisos. Tal como se publicó hace unos días en el diario El Chubut, "es falso que Argentina tenga 33.650 toneladas de reservas listas para ser extraídas". Se trata de recursos, y cada proyecto necesita todavía estudios, permisos y financiamiento.

Sierra Pintada (Mendoza): Con 10.010 toneladas identificadas, el complejo mendocino encabeza el ranking nacional de recursos y avanza en su remediación ambiental. Gobierno de Mendoza

Sierra Pintada: el mayor recurso del país

Con 10.010 toneladas, encabeza el ranking nacional. Ya fue una mina: entre 1975 y 1997 produjo cerca de 1.600 toneladas, alrededor del 20% del recurso total del sitio según la CNEA.

l organismo obtuvo la Licencia de Parada Prolongada, neutralizó efluentes y lodos del dique DN 3B y completó un ensayo industrial de la planta de tratamiento de uranio. El saneamiento del complejo es un requisito legal para reactivar la producción. Actualmente, está en etapa de factibilidad.

Cerro Solo (Chubut): El yacimiento patagónico reúne 8.180 toneladas y lidera la cartera de exploración avanzada vinculada a la CNEA.

Chubut, el grande patagónico

Cuatro de los siete proyectos se encuentran en esta provincia. El primero es Cerro Solo. Reúne 8.180 toneladas. Se lo considera como proyecto de exploración avanzada. Junto con Sierra Pintada, está vinculado a la CNEA y puede ganar peso en una eventual estrategia de recuperación de la producción nacional.

En segundo lugar a nivel provinical, está Meseta Central, que aporta 5.290 toneladas y, como Cerro Solo, figura en exploración avanzada. Le sigue Laguna Salada, desarrollo que suma 2.980 toneladas y pertenece a la minera canadiense Jaguar Uranium. Se encuentra en etapa de PEA y exploración avanzada, con trabajos de campo en 2026. Además, la empresa presentó una estimación de recursos y un resumen técnico fechados el 16 de octubre de 2026.

FInalmente, el ultimo proyecto de la provincia de Chubut es Laguna Colorada, que completa el inventario provincial con 160 toneladas.

Proyecto Ivana (Río Negro): Ubicado a 25 km de Valcheta, Amarillo Grande es el desarrollo privado de uranio y vanadio más avanzado del país.

Amarillo Grande: el privado más avanzado

Ubicado en Río Negro, a 25 km de Valcheta, el yacimiento acumula 6.600 toneladas. Lo desarrolla Ivana Minerals, integrada por la canadiense Blue Sky Uranium y el conglomerado argentino Corporación América. Según la Cartera 2026, el depósito Ivana, su principal foco, ya cuenta con estimación de recursos, estudios metalúrgicos, una Evaluación Económica Preliminar (PEA), una actualización de recursos y perforaciones adicionales.

El depósito Ivana, parte del distrito minero Amarillo Grande, es considerado el yacimiento de uranio-vanadio más importante de Argentina. Ubicado en una planicie semiárida accesible todo el año, cuenta con una estimación de 28 millones de toneladas de mineral.

El depósito Ivana contiene recursos minerales indicados de 19,7 millones de toneladas con una ley de 333 ppm de uranio (0,039% U3O8) con 105 ppm vanadio (0,019% V2O5) y recursos minerales inferidos de 5,6 millones de toneladas con una ley de 262 ppm uranio (0,031 % U3O8) con 109 ppm vanadio (0,019% V2O5).

La empresa estima una vida útil de producción de 11 años, con un promedio anual de 1,5 millones de libras de uranio. Se considera que tiene “excelente potencial para convertirse en el primer productor de uranio de bajo costo y a corto plazo en Argentina, con posibles créditos adicionales por vanadio”.

Mina Don Otto (Salta): El histórico yacimiento salteño registra 430 toneladas de recursos y atraviesa su primera fase de remediación ambiental. @senadosalta

El uranio del norte

Don Otto es un proyecto histórico, no un descubrimiento nuevo. La mina se encuentra en el valle del río Tonco, en el departamento San Carlos, a unos 150 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta, y forma parte del ex distrito uranífero Tonco-Amblayo. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) estuvo a cargo de su exploración y explotación entre 1961 y 1982, casi sin interrupciones.

Hoy registra 430 toneladas de uranio en recursos identificados y la Cartera de Proyectos Mineros 2026 de la Secretaría de Minería lo clasifica en etapa de factibilidad. Sin embargo, la mina permanece cerrada y sin producción comercial, y la CNEA ejecuta la Fase I de su proyecto de remediación, que comprende el tratamiento del agua acumulada en las canteras, la gestión de residuos sólidos, la recuperación del uranio contenido en determinados residuos, el tratamiento de radio y arsénico, y la infraestructura y los sistemas de protección ambiental. En mayo de 2026, la CNEA y el Gobierno de Salta se reunieron para analizar el potencial uranífero de la provincia, con foco en Don Otto y Tonco-Amblayo.

Mapa del uranio en Argentina: De los 21 proyectos registrados en seis provincias, solo siete presentan un grado de avance relevante para el corto y mediano plazo.

El marco oficial y los obstáculos

La Política Nuclear Argentina 2026 pretende poner fin a casi tres décadas de inactividad y propone elevar los fondos de la CNEA. El Gobierno habla de potencial exportador. El portavoz presidencial Adrián Ravier afirmó: "Hay 35.000 toneladas de uranio identificadas", y proyectó US$40.000 millones en exportaciones. Vale aclarar que se trata de proyecciones oficiales, no datos de producción.

Para el abastecimiento local, recuperar producción propia reduciría la dependencia del concentrado importado y fortalecería los eslabones del ciclo del combustible nuclear. La CNEA sostiene que el volumen identificado alcanza para cubrir la demanda nucleoeléctrica actual y futura del país.

El camino es largo. Faltan permisos ambientales, estudios de factibilidad, financiamiento, infraestructura, construcción de plantas y, en varios casos, métodos de explotación compatibles con restricciones legales provinciales. Un análisis del sector agrega que falta la arquitectura jurídica y contractual para convertir los recursos en producción.