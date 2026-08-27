Uranio en Argentina: CNEA confirma 33.650 toneladas para asegurar el futuro nuclear

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comunicó de forma oficial una definición fundamental para el panorama energético de la República Argentina: el país posee un volumen de 33.650 toneladas de uranio identificadas y recuperables a costos competitivos. Este recurso estratégico garantiza el abastecimiento de la demanda nucleoeléctrica tanto para la configuración operativa actual como para los proyectos futuros del sector nuclear argentino.

La disponibilidad de recursos minerales propios constituye un pilar esencial en el planeamiento de la infraestructura energética a largo plazo. Las estadísticas oficiales de la CNEA certifican la existencia de 33.650 toneladas de uranio . Este inventario se caracteriza por su viabilidad económica, ya que el organismo estatal especifica de manera textual que se trata de recursos "recuperables a costos competitivos" .

La importancia de esta cifra radica en su capacidad para otorgar previsibilidad y autonomía técnica. Al contar con este insumo crítico dentro del territorio, el país asegura el funcionamiento de sus reactores nucleares sin depender de la volatilidad de los mercados externos de materias primas. El volumen identificado cubre la demanda nucleoeléctrica nacional actual y futura, lo que blinda la matriz de generación de energía ante eventuales restricciones de suministro internacional.

Las herramientas técnicas de la exploración nuclear

La consolidación de estas reservas de uranio no resulta de una estimación fortuita, sino del despliegue sistemático de programas científicos de prospección. La CNEA impulsa de manera directa diversas tareas de exploración que abarcan múltiples disciplinas y metodologías de investigación geocientífica.

El esquema técnico que desarrolla la institución contempla el uso de herramientas de alta precisión distribuidas en fases progresivas:

Estudios geológicos : Representan la base cartográfica y estructural para comprender los modelos de depósito en el territorio nacional.

: Representan la base cartográfica y estructural para comprender los modelos de depósito en el territorio nacional. Relevamientos radiométricos aéreos : Permiten la exploración rápida de grandes extensiones mediante sensores que detectan anomalías de radiación desde el aire.

: Permiten la exploración rápida de grandes extensiones mediante sensores que detectan anomalías de radiación desde el aire. Prospecciones geoquímicas : Consisten en análisis químicos sistemáticos sobre muestras de rocas, suelos y aguas para identificar la dispersión y concentración del elemento.

: Consisten en análisis químicos sistemáticos sobre muestras de para identificar la dispersión y concentración del elemento. Perforaciones y labores mineras: Corresponden a los trabajos físicos necesarios para extraer muestras y realizar un "análisis en profundidad", validando de forma directa las proyecciones del subsuelo.

El impacto en la balanza comercial y el autoabastecimiento

El hallazgo y la delimitación de nuevas reservas de uranio conllevan consecuencias económicas y de desarrollo de gran relevancia para la nación. La CNEA señala que el éxito en estas tareas exploratorias genera un doble beneficio estratégico para el país.

Por un lado, el incremento de los recursos medidos "afianza el abastecimiento" interno de los reactores de potencia que generan electricidad para la red nacional. Por el otro, el desarrollo de este potencial abre oportunidades concretas para la "generación de saldos exportables", lo cual posicionaría a la Argentina como un proveedor de combustible nuclear en el mercado global de tecnología nuclear.

FUENTE: CNEA