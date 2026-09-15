Ruta 22 y 151: cuándo comienzan las obras de reparación y cuánto dinero se invertirá

El gobernadorde Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura un proyecto de ley que destina $7.000 millones al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 , dos corredores que integran la traza por la que circula la arena silícea hacia Vaca Muerta. El financiamiento surge del acuerdo entre la Provincia y Oldelval , en el marco del Proyecto Duplicar Norte , una nueva infraestructura petrolera que conecta Neuquén con Allen.

Como contraprestación por su desarrollo en territorio rionegrino, la Provincia recibe un Aporte al Desarrollo Territorial estimado en $7.000 millones . El proyecto contempla un oleoducto de 207 kilómetros , de los cuales 146 atraviesan Río Negro, con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta. Oldelval abona, además, una tasa anual de U$S 200.000 destinada al control y la fiscalización provincial.

“Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir del mes de noviembre”, anunció Weretilneck.

Rutas 22 y 151: un tramo crítico para la arena

Las rutas 22 y 151 no son un corredor cualquiera: forman parte de la traza que traslada la arena silícea desde el puerto entrerriano de Ibicuy hasta la Cuenca Neuquina. El propio Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro calificó a la RP 151 en “estado crítico”, con sectores prioritarios en Puente 83 (Cipolletti), la rotonda de Choele Choel, el tramo hacia Catriel y deformaciones de calzada cerca de Chimpay.

El traspaso de gestión se ampara en el Decreto 253/2026, que habilita a nueve provincias —entre ellas Río Negro y Neuquén— a concesionar y ejecutar obras sobre rutas nacionales. Weretilneck confirmó que la primera intervención abarca 305 kilómetros de ambas rutas, con un crédito de USD 60 millones que la provincia gestiona ante Fonplata, organismo que analizaría el préstamo en la primera semana de octubre. El convenio de traspaso rige por 20 años.

LA ENERGÍA DE RÍO NEGRO TAMBIÉN VA A RECONSTRUIR NUESTRAS RUTAS



Enviamos a la @LegislaturaRN el acuerdo con OLDELVAL por Duplicar Norte, un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que unirá Auca Mahuida con Allen, con 146 kilómetros de obra dentro de Río Negro, para aumentar la… pic.twitter.com/ck17EN2ggg — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 15, 2026

Una vía pensada también para la arena

En paralelo, Río Negro firma un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar el sistema vial que necesita el Alto Valle en las próximas décadas. Ese estudio contempla, de manera explícita, “una vía destinada al transporte de arenas” y su vinculación con Vaca Muerta. Sobre la RN 22, Vialidad Nacional ejecuta además la conversión a autopista entre General Godoy y Cipolletti, en dos secciones de 20,7 y 9,7 kilómetros.

“Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos para que nuestras rutas estén en condiciones. Río Negro tiene rumbo y tiene futuro”, sostuvo Weretilneck . El proyecto de ley, con Acuerdo General de Ministros, declara además la obra de interés público e incorpora el régimen provincial que prioriza la mano de obra local.

Con $7.000 millones en camino y un crédito internacional en gestión, Río Negro apuesta a resolver, antes de que la demanda de arena siga en alza, uno de los tramos que el propio sector calificó como crítico.