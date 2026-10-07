Más de 120 estudiantes de Ingeniería en Petróleo se reunirán en Neuquén para debatir sobre la industria

El XX Congreso de Capítulos Estudiantiles de la SPE Argentina se realizará del 13 al 17 de octubre

Neuquén será sede desde la próxima semana de un encuentro que reunirá a más de 120 estudiantes de Ingeniería en Petróleo de distintas universidades del país. Se trata del XX Congreso de Capítulos Estudiantiles de la SPE Argentina , que se desarrollará entre el 13 y el 17 de octubre con actividades vinculadas a la formación técnica y al sector hidrocarburífero.

El congreso es organizado por el Capítulo Estudiantil de la SPE Patagonia y contará con la participación de representantes de capítulos estudiantiles de seis universidades nacionales. La agenda combinará exposiciones técnicas, espacios de discusión y actividades vinculadas directamente con la industria.

La elección de Neuquén como sede se da en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina, donde Vaca Muerta es protagonista de gran parte de las inversiones y del aumento de la producción de petróleo y gas del país.

Conferencias, visitas a yacimientos y competencias

Durante los cinco días del encuentro habrá conferencias técnicas y paneles de discusión, además de visitas a instalaciones y yacimientos de la región. El programa también contempla competencias académicas, entre ellas el PetroBowl, una de las actividades tradicionales de la SPE para estudiantes de Ingeniería en Petróleo.

El objetivo es que los estudiantes puedan complementar la formación universitaria con una mirada más cercana a las operaciones y a los desafíos técnicos de la industria. La agenda también permitirá el intercambio entre jóvenes que integran los distintos capítulos estudiantiles de la organización.

Competencia regional de estudiantes en Brasil, donde dos equipos argentinos clasificaron al PetroBowl 2025. (Foto: SPE)

El encuentro cuenta con el aval institucional y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y fue declarado de interés por el Poder Legislativo de la provincia de Neuquén.

El congreso tendrá además participación de empresas vinculadas al sector energético. Entre las compañías que apoyan la realización del evento se encuentran YPF, Tecpetrol y Vista Energy, como sponsors platino.

También participan Pan American Energy (PAE), en la categoría oro; TotalEnergies, como sponsor bronce; y Oldelval, como sponsor corporate.

La presencia de estas compañías se suma a las actividades académicas previstas para los estudiantes y refleja el vínculo entre la formación de nuevos profesionales y una industria que atraviesa una etapa de expansión en la Argentina.

La SPE Patagonia es la sección regional de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés), organización internacional que reúne a profesionales y estudiantes vinculados con la ingeniería y la industria del Oil & Gas.