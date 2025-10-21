El equipo de la UBA triunfó en Houston y ganó el PetroBowl por primera vez

El equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se consagró campeón mundial del PetroBowl 2025 , la competencia académica más importante del sector energético, realizada este 20 de octubre en el Centro de Convenciones George R. Brown de Houston, Texas , Estados Unidos, en el marco de la Conferencia y Exhibición Técnica Anual (ATCE).

La delegación argentina, integrada por Catalina Montes, Stefano Saitta, Nadine Dinoto, Demian Radio y Santiago Rolandelli, superó en la final al equipo de Brasil y alcanzó por primera vez el título mundial en el certamen organizado por la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés).

En total, 32 equipos universitarios de todo el mundo participaron del desafío, en una instancia que pone a prueba los conocimientos técnicos y la capacidad de liderazgo de las futuras generaciones de la industria.

El equipo de la UBA ganó por primera vez el PetroBowl.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) también tuvo un destacado papel al llegar a las semifinales con un grupo conformado por Anselmo Ferrero, Sofía Maiolo, Tiziano Dos Santos, Santino Pasqualini y Denise Kaplan, estudiantes de Ingeniería en Petróleo e Ingeniería Química.

La noticia fue celebrada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, compañía que ofició como sponsor oficial de los equipos argentinos. “Hoy se consagraron campeones en Houston tras vencer al equipo brasileño en la final. Un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos”, expresó en sus redes sociales.

El ejecutivo también acompañó a ambos equipos durante distintas instancias del torneo: “Fui testigo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que se prepararon. El talento joven argentino sigue demostrando que está a la altura de los desafíos globales. ¡Felicitaciones!”, señaló.

Horacio Marín junto al equipo del ITBA que participó del Mundial de Petróleo.

El camino para ganar el Petrobowl 2025

Antes de consagrarse campeón mundial en Houston, el equipo de la UBA se destacó en la competencia regional para América Latina y el Caribe (LACR), realizada el 25 de mayo en Río de Janeiro, Brasil. En esa instancia, el grupo de la universidad pública obtuvo el segundo puesto, mientras que el ITBA se ubicó en cuarta posición. El primer lugar correspondió a la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y el tercer puesto a la Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC). La Universidad Nacional del Comahue (UNCO) cerró el top 10 de la contienda regional en séptimo lugar.

Luego, en el mundial del PetroBowl 2025, el equipo UBA superó primero a la Universidad Teknologi Petronas de Malasia y luego a un equipo de Kazajistán. En cuartos de final venció a Nigeria, que había quedado tercera en la edición anterior, según informó Radio Meta de Ramallo, ciudad natal de Rolandelli. En semifinales, la UBA derrotó al Instituto Francés del Petróleo, y avanzó a la final contra Brasil, alcanzando el título mundial.

Qué es el PetroBowl

El PetroBowl es un certamen internacional diseñado para evaluar los conocimientos de los estudiantes en distintos ámbitos de la industria del petróleo, desde procesos tradicionales hasta innovaciones en energías renovables y técnicas de aprendizaje automático.

La competencia se desarrolla mediante un sistema de preguntas y respuestas, similar a un juego de concursos televisivo, en el que cada participante debe pulsar un botón para responder. Cada acierto otorga puntos, mientras que los errores implican deducciones, lo que convierte la prueba en un desafío de rapidez, precisión y dominio técnico.