La industria hidrocarburífera regional cerrará el año con Oilfield AI Neuquén , una jornada dedicada a la inteligencia artificial aplicada a energía, logística y seguridad, salud y ambiente (HSE). El encuentro se realizará el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén , con inscripción gratuita abierta hasta el 2 de diciembre a través de vacamuertabuild.com.ar/inscripcion.

La iniciativa marca la celebración por los 30 años de SPE Patagonia , que desde 1996 nuclea a la comunidad petrotécnica de Neuquén, Río Negro y La Pampa. La convocatoria es impulsada de manera conjunta por SPE Patagonia , ENE IA Lab , el Polo Científico Tecnológico Neuquén , YoRobot y Oil & Gas Awards (OGA) .

Cómo será el cronograma de Oilfield AI Neuquén

La agenda se divide en tres bloques diseñados para distintos perfiles del ecosistema energético y tecnológico:

08 a 14 | Vaca Muerta Build (Hackatón con YoRobot): Orientada a estudiantes y jóvenes profesionales, con acompañamiento de perfiles técnicos y tecnológicos. Los equipos trabajarán sobre desafíos reales de Vaca Muerta vinculados a energía, logística y HSE.

15 a 18 | Casos y paneles de IA aplicada (con ENE IA Lab): Dirigido a equipos de la industria interesados en presentar o conocer implementaciones concretas. El foco estará puesto en qué problema abordaron, qué resultados midieron y qué falta para escalar las soluciones a la operación. La acreditación para este tramo comenzará a las 14:30.

18 a 20| Aniversario y reconocimientos (con Oil & Gas Awards): Un cierre abierto a la comunidad técnica y aliados de la sección. Incluirá un repaso por las tres décadas de la entidad, la premiación de la hackatón, los reconocimientos locales de SPE Patagonia, la presentación de Oil & Gas Awards 2027 y un brindis.

Referentes y perfiles inscriptos en la jornada

La coordinación técnica cuenta con referentes de distintos eslabones del sector: Andrés López Gibson (SPE Patagonia y Energía, ENE IA Lab), Rodrigo Arias (YoRobot), Maxi Arias (Energía, ENE IA Lab), Rubén Etcheverry (Logística, ENE IA Lab y secretario del COPADE), Cristian Sanz (HSE, ENE IA Lab) e Irupé Grela (Drekka).

Entre los registros recibidos hasta el momento figuran perfiles que abarcan desde dirección, alta gerencia, jefaturas y supervisión hasta especialistas, analistas, jóvenes profesionales y estudiantes.

El rol de SPE Patagonia y los organizadores

SPE Internacional (Society of Petroleum Engineers) es una asociación profesional sin fines de lucro que, según su informe anual 2025, supera los 132.000 miembros entre profesionales y estudiantes en 146 países. En la cuenca neuquina, su sección patagónica articula jornadas técnicas y vínculos con universidades, carreras de Ingeniería en Petróleo y Geología, y capítulos estudiantiles.

Para esta edición especial se suman ENE IA Lab, laboratorio neuquino enfocado en transformar problemas regionales en prototipos y pruebas de concepto, y YoRobot, equipo de ingeniería de software especializado en agentes de IA integrados a sistemas corporativos.

Por su parte, Oil & Gas Awards (OGA) presentará en el cierre su edición 2027, diferenciada de los reconocimientos locales de SPE Patagonia, con categorías evaluadas por mérito técnico e hitos respaldados por evidencia.

La inscripción será gratuita y permanecerá abierta hasta el 2 de diciembre de 2026. Los interesados podrán registrarse en https://vacamuertabuild.com.ar/inscripcion.