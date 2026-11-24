El Banco Nación y la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) firmaron un convenio para financiar a las pymes de Vaca Muerta . El acuerdo prevé líneas de crédito para inversión y capital de trabajo, con un cupo de hasta 20.000 millones de pesos y una bonificación de un punto porcentual anual en la tasa de interés.

Firmaron el presidente del banco, Darío Wasserman , y el titular de FECENE, Edwin Uribe Roca . Según la entidad, el objetivo es que las empresas del sector energético neuquino accedan con más facilidad al crédito, para financiar nuevos proyectos y sostener el crecimiento de la actividad en la Patagonia Norte.

FECENE agrupa a las cámaras empresarias vinculadas con la energía en Neuquén y nuclea a más de 600 pymes. Muchas de ellas son proveedoras de Vaca Muerta, donde el crecimiento de la actividad exige más inversión en equipos, personal y capital de trabajo.

Desde el banco presentaron el convenio como parte de su estrategia para ganar presencia en Neuquén. La entidad estatal sostuvo que busca acompañar el financiamiento de la inversión productiva en sectores estratégicos, con capacidad de generar más producción, empleo y desarrollo económico.

Un hub para conectar a las cámaras y las empresas

Además del crédito, las partes acordaron crear un HUB, un espacio pensado para vincular a las cámaras, las compañías y el resto de los actores de la actividad. La idea es que funcione como punto de encuentro para detectar oportunidades de inversión y armar nuevos proyectos.

En la firma, a Uribe Roca lo acompañó Anabela Bonaventa, de FECENE. También estuvieron representantes de las cámaras que integran la federación: Daniel González y Maximiliano D'Angelo, por ACIPAN; Giulio Retamal, por CAMARCO Neuquén; Claudio Urcera, Carlos Pérez, Ignacio Pascual y Gerardo Antenucci, por CAPESPE, y Cristian Bergese, por CEIPA.

Por el Banco Nación participaron el gerente general, Gastón Álvarez; los subgerentes generales Rodrigo García, Sergio Díaz, Jorge Paz y Mauricio Albanesse, y el gerente comercial de Banco Empresas, Leonardo Ruffinelli. Por la zonal Patagonia Norte asistieron el gerente Edgardo Aguado y los gerentes Adriana S. Valdez, Laura Petroni y Eduardo Vecchi.

Las pymes de Vaca Muerta consiguen financiamiento.

No es el primer acuerdo con FECENE

El banco y la federación ya habían firmado un convenio en marzo de 2022. En ese momento, con la articulación de la Secretaría de Energía, el Nación habilitó créditos por 3000 millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Las firmas más chicas podían pedir hasta 50 millones de pesos, y las de mayor tamaño, hasta 200 millones de pesos.

El nuevo cupo multiplica casi por siete aquel monto nominal, aunque en un contexto de precios muy distinto. Aquel acuerdo lo había firmado el entonces presidente del banco, Eduardo Hecker, y estaba atado a la ampliación de la producción de hidrocarburos y al desarrollo del shale gas.

FECENE también viene cerrando acuerdos con la banca privada. En octubre, durante la AOG Patagonia 2026, firmó un convenio con Santander que ofrece tasas preferenciales, beneficios en comisiones y bonificaciones en el mantenimiento de cuentas para las empresas asociadas.

A mediados de noviembre, la federación participó además de una mesa de trabajo convocada por la Municipalidad de Neuquén con bancos locales y nacionales. El objetivo fue asegurar financiamiento para las empresas que se instalarán en el nuevo Parque Industrial Capital, un proyecto que, según explicó Bonaventa, reunirá emprendimientos de rubros muy variados.