Chevron Argentina manifestó su respaldo formal a la presentación realizada por YPF para adherir el proyecto de desarrollo upstream Narambuena al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , una solicitud que ahora queda sujeta a la aprobación del Gobierno argentino.

A través de un comunicado, la compañía estadounidense valoró el rol de las autoridades en la generación de condiciones para el sector. La firma reconoció a los Gobiernos Nacional y Provincial de la Argentina por los avances hacia el aprovechamiento del recurso energético de clase mundial que representa el país.

En ese sentido, Chevron subrayó que marcos normativos como el RIGI, que aportan previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión de largo plazo, constituyen pasos clave para el crecimiento de la industria energética argentina.

Las cifras detrás del desarrollo en el norte de Vaca Muerta

El bloque Narambuena está ubicado en la zona norte de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. El área es operada por YPF, que comparte la titularidad en partes iguales —50% cada una— con Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., una sociedad vehículo creada específicamente para canalizar la alianza estratégica entre Chevron y la petrolera argentina.

La iniciativa presentada ante las autoridades contempla una inversión estimada de USD 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años. El plan técnico apunta a desarrollar un proyecto de petróleo shale con gas asociado, que prevé la perforación de 606 pozos durante toda su vida útil.

Según las estimaciones operativas, el bloque alcanzará un plateau de producción de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045, junto con una producción de gas asociada cercana a los 3 millones de metros cúbicos diarios.

Impacto en exportaciones y empleo directo

El despliegue de Narambuena proyecta un fuerte impacto en la balanza comercial energética del país. De acuerdo con los datos difundidos, el proyecto generará exportaciones por aproximadamente USD 33.000 millones en el período comprendido entre 2027 y 2059.

En paralelo, la actividad demandará una importante estructura laboral en la cuenca neuquina, con la creación estimada de 2.970 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción, contemplando los picos de actividad.

Para el operador del bloque, YPF, la presentación de Narambuena representa la segunda de las tres iniciativas que impulsa bajo el RIGI en la zona norte de Vaca Muerta. En conjunto, esos tres proyectos suman inversiones por USD 44.000 millones en los próximos 26 años, alrededor de 2.200 pozos y una producción estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.