La infraestructura portuaria de Bahía Blanca y Coronel Rosales tendrá una nueva ampliación para acompañar el crecimiento de las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta . El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , anunció una inversión de US$200 millones para profundizar el canal de acceso al estuario de Bahía Blanca, una obra que permitirá mejorar las condiciones de navegación y aumentar la capacidad de carga de los buques que operan en Puerto Rosales.

El proyecto apunta a resolver una de las limitaciones logísticas que enfrenta la terminal desde la que se despacha gran parte del crudo producido en la formación neuquina. Actualmente, por las restricciones de profundidad del canal, los petroleros no pueden salir con toda su capacidad de carga, lo que obliga a completar la operación con volúmenes inferiores a los que podrían transportar.

El anuncio se realizó este miércoles en Bahía Blanca, con la participación de los intendentes Federico Susbielles y Rodrigo Aristimuño, de Bahía Blanca y Coronel Rosales, respectivamente, y autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Kicillof anunció una inversión de US$200 millones para mejorar la salida del petróleo de Vaca Muerta

Cómo será la obra para ampliar las exportaciones de petróleo

Los trabajos contemplan incrementar el calado operativo del estuario de 45 a 51,5 pies y optimizar la traza de más de 100 kilómetros del canal. Con esa modificación, podrán operar buques petroleros de mayor porte, incluidos los de tipo Suezmax, que podrán completar su carga antes de partir hacia los mercados internacionales.

La mayor profundidad permitirá reducir las restricciones que hoy condicionan la operatoria de los barcos y aprovechar mejor la capacidad de transporte disponible.

A la vez, la iniciativa aprobada por el Directorio del Puerto de Bahía Blanca incluye la construcción de la terminal de Oiltanking, destinada al almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos. El desarrollo tendrá impacto en Puerto Rosales, donde se concentra una parte importante de la infraestructura de evacuación de crudo de la cuenca neuquina.

Durante el anuncio, Kicillof destacó la proyección de crecimiento de la actividad portuaria y la necesidad de acompañarla con obras de infraestructura. "Este puerto tiene una proyección de crecimiento muy grande, pero requería una obra de infraestructura muy costosa: hoy estamos aquí para anunciar que, con una inversión que beneficia a todas las partes y alcanza los 200 millones de dólares, vamos a llevar adelante la profundización del calado del estuario".

Puerto Rosales busca eliminar las restricciones para cargar petróleo

El intendente de Coronel Rosales destacó el alcance de la obra en declaraciones a Radio Provincia y sostuvo que el anuncio representa un cambio para la logística de exportación de hidrocarburos.

"Puerto Rosales exporta todo el shale de Vaca Muerta pero tenía un problema de estrangulamiento de la logística, ya que los barcos estaban saliendo con un 70% de carga por la profundidad de los canales", explicó Aristimuño.

El jefe comunal recordó que la terminal había incorporado dos puntos de evacuación de carga y descarga a partir de la obra Rosa Negra, realizada el año pasado. Sin embargo, esa ampliación no había resuelto la limitación que enfrentaban los buques de mayor porte para salir con toda su capacidad.

Con la profundización anunciada, esa restricción podrá superarse. "Los barcos van a poder salir con el 100% de su capacidad de carga, lo que pone al puerto en otro nivel de competitividad", señaló el funcionario.

El intendente también remarcó el crecimiento que tuvo la terminal en los últimos años y el lugar que ocupa en la cadena exportadora de petróleo. "Era el más chico de la provincia y hoy es el más importante para Vaca Muerta", afirmó.

La infraestructura para exportar el petróleo de Vaca Muerta

Durante el acto, el gobernador bonaerense vinculó la inversión portuaria con el potencial exportador de los hidrocarburos no convencionales y planteó la necesidad de desarrollar infraestructura para aprovechar esos recursos. "Argentina cuenta en Vaca Muerta con la segunda y la cuarta reserva de petróleo y gas no convencional del planeta: la discusión ahora es qué vamos a hacer con esos recursos naturales", sostuvo.

"Hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público: tener Vaca Muerta es una bendición, pero hay que acompañarla con trabajo y un Estado presente que invierta en infraestructura", concluyó.

Anunciamos la inversión para la profundización del calado del estuario de Bahía Blanca, una obra estratégica para toda la región porque va a consolidar su posición en la exportación de petróleo de Vaca Muerta, además de fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.Hay inversiones centrales para nuestro futuro que si no cuentan con el apoyo del Estado es difícil que ocurran. Esta es una de ellas porque beneficia al sector privado, a nuestro sistema portuario y marcan un camino hacia el desarrollo con el único objetivo de beneficiar al pueblo argentino. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 25, 2026

Por su parte, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, destacó la articulación entre el sector público y privado para avanzar con el proyecto y sostuvo que la obra permitirá ampliar las exportaciones y generar empleo en la región.

"Este anuncio es la culminación de una decisión estratégica muy trabajada que permite transformar el presente y proyectar el futuro del estuario", expresó.