Vaca Muerta y el mercado energético regional: los desafíos más allá de los gasoductos.

La integración energética del Cono Sur enfrenta desafíos que van más allá de la disponibilidad de recursos que posee Vaca Muerta y la construcción de gasoductos. Las condiciones climáticas, la transformación de los sistemas eléctricos, las tensiones geopolíticas y las diferencias regulatorias entre los países aparecen entre los principales factores que deberán analizarse para avanzar hacia un mercado regional de gas y electricidad.

El diagnóstico fue planteado por Guido Maiulini , jefe de Asesoría Estratégica de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), durante el encuentro público "Hacia un mercado energético regional", que se realiza este miércoles en Montevideo, Uruguay.

La actividad forma parte del cierre del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile, impulsado por OLACDE y CAF, que durante más de dos años reunió a representantes de los países de la región para analizar las posibilidades de ampliar los intercambios energéticos y avanzar en una agenda común.

Los desafíos para la seguridad energética

Uno de los puntos que destacó Maiulini fue la creciente exposición de los sistemas energéticos a los fenómenos climáticos. En particular, señaló que las variaciones en las precipitaciones pueden afectar la disponibilidad de recursos para la generación eléctrica y complicar el abastecimiento de los países.

Mientras que El Niño provocó restricciones de lluvias en el norte de Sudamérica y Centroamérica, los países de la Cuenca del Plata también enfrentan períodos de sequía que impactan sobre sus sistemas hidroeléctricos.

A ese escenario se suma la transformación tecnológica del sector. La incorporación de nuevas fuentes de generación renovable, especialmente la solar, modificó las condiciones de operación de los sistemas eléctricos y plantea nuevas exigencias para garantizar la continuidad del suministro.

"Hay nuevas fuentes de energía menos carbónicas y cuyos precios han bajado vertiginosamente. Entonces, la gran penetración de energía solar en la región ha generado nuevos regímenes y nuevos desafíos para nuestros sistemas eléctricos", explicó.

Para el funcionario, estos cambios no son exclusivos de Sudamérica. La seguridad energética se convirtió en una preocupación global, en un marco en el que distintos países registraron problemas en sus sistemas eléctricos.

"Esto implica también un contexto nuevo que hay que saber abordar. Son desafíos que no son solo de la región, ya casi hemos visto apagones en todas las partes del mundo", agregó.

Las tensiones geopolíticas y el abastecimiento de gas

Otro de los factores que presionan sobre la seguridad energética es el escenario internacional. Maiulini advirtió que las cadenas de suministro y los mercados globales, que durante años funcionaron con mayor fluidez, hoy enfrentan tensiones que pueden trasladarse a los países importadores de energía.

En ese contexto, consideró que fortalecer los intercambios de gas dentro del Cono Sur permitiría reducir la exposición a riesgos externos y aprovechar los recursos disponibles en la región.

"De allí que la integración gasífera fuera una medida de elemental prudencia, y contribuir a eso fue para nosotros una tarea que queríamos desempeñar, una colaboración en la que queríamos participar y un diálogo que queríamos incentivar. Ahí la alianza estratégica con CAF fue fundamental. Y desde ese entonces comenzamos con los 6 países del del Mercosur más Chile, un itinerario que llevó más de 2 años", dijo.

La integración gasífera también podría contribuir a disminuir la necesidad de importar desde mercados extrarregionales, además de aportar flexibilidad a los sistemas eléctricos frente a períodos de menor disponibilidad hidroeléctrica o una mayor demanda de energía.

"El gas natural permite dar mayor seguridad energética a la región en un contexto global muy complejo", sostuvo.

La infraestructura no alcanza: el reto regulatorio

Más allá de las condiciones externas, uno de los principales desafíos para avanzar hacia un mercado regional está relacionado con las diferencias regulatorias entre los países.

Maiulini explicó que el proyecto comenzó con un enfoque puesto en la infraestructura gasífera, pero que durante su desarrollo quedó en evidencia la necesidad de discutir también las condiciones normativas y comerciales que permitan concretar los intercambios.

La construcción de nuevas conexiones y el aprovechamiento de los gasoductos existentes requieren mecanismos de coordinación entre los distintos sistemas nacionales. Esto involucra aspectos regulatorios, comerciales, aduaneros y técnicos que pueden limitar las operaciones transfronterizas.

Por eso, la iniciativa incorporó una agenda de convergencia regulatoria que, además del gas natural, comenzó a extenderse al sector eléctrico.

El objetivo es avanzar hacia criterios comunes que faciliten las operaciones entre los países y generen condiciones para nuevas inversiones. En ese sentido, el encuentro de Montevideo también incluyó instancias de diálogo con productores, transportistas, distribuidores y comercializadores de gas, además de representantes de los distintos segmentos del sector eléctrico.

El potencial económico de la integración regional

Pese a las dificultades, las estimaciones del proyecto muestran la dimensión económica que podría alcanzar una mayor articulación de los mercados energéticos del Cono Sur.

En un escenario de máxima demanda, la integración gasífera podría requerir inversiones de capital de hasta US$20.000 millones en infraestructura. Los intercambios regionales podrían alcanzar los 70 millones de metros cúbicos diarios, con un valor de hasta US$5.000 millones anuales.

Además, el aprovechamiento de los recursos regionales permitiría sustituir importaciones de GNL transoceánico por hasta US$2.500 millones, agregó el directivo de la entidad.

El estudio de la séptima y última fase del proyecto, presentado durante las jornadas del 24 y 25 de noviembre, también analiza cómo optimizar el funcionamiento conjunto de los sistemas de gas y electricidad, qué infraestructura existente puede aprovecharse mejor y qué ampliaciones generarían mayores beneficios en términos de costos y seguridad del abastecimiento.

Para Maiulini, el desafío ahora será sostener el trabajo conjunto y transformar los consensos alcanzados en resultados concretos.

"Estos 2 años de trabajo han sido interesantísimos y dejan un recurso muy importante sobre el cual pararnos para avanzar más decididamente hacia conversaciones que puedan producir resultados tangibles y un ciclo virtuoso de inversión, de empleo de la infraestructura, de crecimiento del producto y de calidad para la región. Si le damos continuidad a esta agenda, apoyándonos sobre lo que hemos logrado y trabajando con la misma lógica participativa, horizontal, y con la misma confianza y con la generación con la que se ha trabajado, soy moderadamente optimista de que podemos lograr resultados", concluyó.