El tungsteno lideró el ranking de minerales críticos con una suba de precios del 622% entre 2025 y 2026.

El tungsteno volvió a ocupar un lugar destacado en el mercado internacional de minerales críticos . Entre enero de 2025 y abril de 2026, su precio registró un incremento del 622% , el mayor entre los 27 minerales seleccionados en un relevamiento publicado por Visual Capitalist sobre datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA).

El salto de su cotización expone las tensiones que atraviesan las cadenas globales de abastecimiento de materias primas estratégicas. La demanda de las industrias electrónica, aeroespacial y de defensa, junto con las restricciones comerciales y la concentración de la oferta, impulsaron el encarecimiento de un material fundamental para numerosas aplicaciones industriales.

El escenario también plantea interrogantes sobre el potencial de países que cuentan con antecedentes geológicos de este mineral. Argentina tiene registros de depósitos y antiguas explotaciones de tungsteno, aunque la información disponible no permite identificar una nueva oferta productiva nacional en condiciones de responder de manera inmediata al aumento de los precios.

La presión internacional sobre la oferta

El tungsteno, también denominado wolframio, se utiliza en la fabricación de herramientas de corte, componentes aeroespaciales, dispositivos electrónicos y equipamiento para defensa. Sus propiedades físicas lo convierten en un insumo relevante para industrias que requieren materiales de elevada resistencia.

China ocupa una posición dominante en este mercado. Los controles a las exportaciones implementados por el país asiático en febrero de 2025 profundizaron las dificultades de abastecimiento para los compradores internacionales.

Un análisis publicado por Reuters hoy, 24 de noviembre, describió una creciente división entre el mercado chino y los mercados occidentales. Según la información citada por la agencia, las exportaciones chinas de tungsteno, en sus distintas formas y con determinadas exclusiones, disminuyeron un 25% interanual entre enero y agosto, hasta alcanzar las 8.064 toneladas métricas.

La cotización del paratungstato de amonio (APT), un producto intermedio utilizado como referencia en la cadena de valor del tungsteno, también refleja esa tensión. En Rotterdam pasó de US$ 355 por tonelada cuando China anunció las restricciones comerciales, en febrero de 2025, a un máximo de US$ 3.100 en julio de 2026. Al 24 de noviembre, cotizaba cerca de los US$ 2.650 por tonelada.

Reuters también señaló que China representa aproximadamente el 70% de la oferta primaria mundial de tungsteno. Esta concentración explica parte de la vulnerabilidad de los compradores frente a las decisiones comerciales del principal proveedor.

El depósito de Jujuy

El país cuenta con antecedentes de mineralización de tungsteno en distintas regiones. Los registros del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) permiten identificar depósitos y distritos históricos que constituyen una referencia para evaluar el potencial geológico nacional.

Uno de los casos relevantes se encuentra en Jujuy, en el distrito de Tusaquillas, donde se localizan mineralizaciones de wolframio asociadas con estaño y otros elementos.

La empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) identifica el Proyecto Tusiquillas en las sierras de Tusaquillas y Cobres, departamento de Cochinoca. Según la información institucional, comprende cuatro propiedades mineras que suman 15.834 hectáreas.

La compañía describe el área como parte de una extensa franja tungstífera-estañífera. La mineralización incluye ferberita, un óxido de tungsteno y hierro, presente en vetas de wolframita.

La información publicada por JEMSE también menciona análisis sobre muestras de ferberita de Liquinaste, en las que se detectó un contenido de 3,23% de niobio, tantalio y estaño. Se trata de una asociación mineralógica que amplía el interés geológico del distrito, aunque no debe interpretarse como una ley de tungsteno ni como una estimación de reservas comercialmente explotables.

El registro de yacimientos del SEGEMAR identifica, además, el depósito Liquinaste Vetas 4a y 4b como un antiguo productor de wolframio. Sus antecedentes incluyen estimaciones históricas de recursos y reservas que requieren una lectura acorde con la antigüedad de los estudios que les dieron origen.

Río Negro y Córdoba: distritos con historia minera

Otro antecedente relevante se encuentra en Río Negro, donde el depósito General San Martín, ubicado en el área de Valcheta, registra mineralización de wolframio.

El estudio Metalogénesis y potencial de recursos minerales metalíferos de la provincia de Río Negro, elaborado por SEGEMAR, identifica a la mina General San Martín y al depósito Pachamama entre los proyectos que figuraban en situación de stand by al momento de la evaluación.

El trabajo también describe la mineralización de General San Martín, vinculada con vetas de cuarzo que contienen wolframita, scheelita y otros minerales.

En Córdoba, el distrito de Ambul reúne otros antecedentes de interés. La base de datos del SEGEMAR identifica los depósitos Arauco, La Blanca, Victoria y El Cairo, asociados con wolframio y bismuto. Sus registros indican que fueron productores en el pasado y describen mineralizaciones de scheelita y wolframita.

Estos antecedentes muestran que el tungsteno no constituye un recurso geológico desconocido para la Argentina. Sin embargo, la existencia de depósitos históricos no permite establecer por sí sola la viabilidad de una nueva explotación.

Una oportunidad

La suba internacional del tungsteno vuelve a poner en discusión el potencial de los distritos argentinos. La combinación de antecedentes geológicos en Jujuy, Córdoba y Río Negro ofrece puntos de partida para profundizar el conocimiento de estos recursos.

Sin embargo, el contexto de precios internacionales debe analizarse con cautela. La cotización de un mineral no determina automáticamente la rentabilidad de un proyecto. Para avanzar hacia una explotación se necesitan estudios actualizados sobre recursos, leyes, continuidad de la mineralización, condiciones de extracción y procesamiento, además de una evaluación económica y de los requerimientos de infraestructura.

En ese sentido, el caso de Jujuy resulta relevante por la presencia del distrito de Tusaquillas y por la participación de JEMSE en propiedades mineras vinculadas con esa mineralización. En Río Negro, los antecedentes de General San Martín y Pachamama muestran que también existe una historia de exploración y explotación que puede servir como base para nuevas evaluaciones.

El aumento del 622% registrado entre enero de 2025 y abril de 2026 constituye una señal del valor estratégico que adquirió el tungsteno en el mercado internacional. Para Argentina, el desafío consiste en determinar si sus depósitos históricos y áreas mineralizadas pueden transformarse, mediante estudios e inversiones, en proyectos con viabilidad productiva.

La oportunidad existe como una línea de evaluación geológico-minera, pero su alcance económico todavía requiere información técnica actualizada que permita pasar de los antecedentes conocidos a proyectos concretos.

FUENTE: Visual Capitalist, sobre datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2026.