La baja del cobre se instaló en las primeras planas y puntualmente en Chile, los especialistas aseguran que puede amenazar los esfuerzos del presidente José Antonio Kast por controlar el déficit fiscal del país trasandino. Este temor no sorprende ya que este metal aporta aproximadamente la mitad de las exportaciones chilenas. En este contexto, ¿cuál es el impacto en los proyectos de cobre de Argentina?

Para empezar a desandar un ensayo de respuesta, vale aclarar el alcance de la baja: el cobre cayó alrededor del 10% en Nueva York la semana pasada y quedó más del 20% por debajo de su máximo histórico del 9 de septiembre. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta un promedio de US$6,18 la libra para 2026 y US$5,95 para 2027 . El precio actual queda por debajo de esas estimaciones.

El presidente chileno José Antonio Kast enfrenta presión fiscal por la baja del cobre.

Baja por partida doble

La baja del precio coincide con un retroceso productivo. Cochilco informa una caída de la producción chilena de 8,5% entre enero y septiembre, y las Cuentas Nacionales del Banco Central registran una contracción minera de 14,7% en el tercer trimestre, según CNN Chile.

Las cuentas públicas de Chile dependen de la minería. Según cifras gubernamentales, los ingresos por minería privada subieron 45% en términos reales, hasta 5,89 billones de pesos (US$5.900 millones), en los primeros nueve meses de 2026. Las transferencias de Codelco aumentaron 30%, hasta 1,74 billones de pesos. Ambas fuentes representaron el 13% de los ingresos fiscales y ayudaron a bajar el déficit a 0,9% del PIB.

Sobre ese cuadro se suman los subsidios al combustible, con un costo esperado de 279.000 millones de pesos este año y 523.000 millones en 2027, según documentos legislativos. Kast, quien asumió el 11 de marzo, ofreció cortar US$6.000 millones en gasto en 18 meses y aportó pocas novedades al respecto.

La minería argentina de cobre concentra más del 70% de los US$50.000 millones del catálogo sectorial.

La lectura desde Argentina

El panorama chileno importa del lado argentino por un motivo concreto: Argentina apuesta a convertir el cobre en un eje exportador. Un informe de CAEM, UIA y BID indica que más del 70% de los US$50.000 millones del catálogo minero argentino se concentra en seis proyectos cupríferos.

El avance de esos proyectos es dispar. Vicuña, de BHP y Lundin en San Juan, recibió en junio la aprobación del RIGI, con una inversión inicial de US$9.700 millones, escalable a US$18.000 millones. Los Azules, de McEwen en la misma provincia, obtuvo la aprobación del RIGI con un plan de US$2.670 millones. MARA, de Glencore en Catamarca, sumó en octubre su aprobación, con una producción prevista de 200.000 toneladas de cobre contenido al año. El Pachón, también de Glencore y ubicado en San Juan, se presentó al RIGI, con 350.000 toneladas anuales y un capex de US$8.500 a US$9.500 millones en la fase 1.

Según CAEM, UIA y BID, las puestas en marcha se escalonan hasta 2034, y El Pachón iniciaría su construcción recién en 2031.

Cordillera de San Juan: Vicuña, Los Azules y El Pachón lideran la cartera cuprífera argentina.

Argentina no depende hoy de ingresos cupríferos como Chile, porque sus grandes proyectos están en construcción o en etapas previas, según los cronogramas relevados. Esa diferencia reduce la exposición fiscal inmediata. A la vez, el contexto de caída de precios y de menor demanda china agrega cautela para los proyectos que aún esperan la decisión final de inversión. Este punto es una lectura analítica, ya que las fuentes consultadas no miden el efecto directo de la baja sobre los proyectos argentinos.

Qué seguir de cerca

Para el sector argentino, las señales a observar son la evolución del precio durante diciembre, los avances de la aprobación de El Pachón en el RIGI y las decisiones de financiamiento de los proyectos que no iniciaron obra.