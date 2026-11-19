La minera canadiense Teck Resources desembarca en Mendoza con la adquisición del proyecto de exploración de cobre Barroso-Montura , un área de aproximadamente 13.500 hectáreas ubicada en el departamento de San Rafael. La operación incorpora a una de las principales compañías mineras del mundo al mapa de exploración de la provincia, que busca atraer inversiones para desarrollar sus recursos metalíferos.

El proyecto se encuentra en una región con potencial cuprífero, próxima a la mina chilena El Teniente , uno de los yacimientos subterráneos de cobre más importantes del mundo. De acuerdo a datos oficiales, su red de galerías supera los 4.500 kilómetros.

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, fue quien anunció la llegada de la compañía y destacó el impacto de la operación para la política minera de la zona. “Es una muestra concreta de confianza en la estabilidad, la seguridad jurídica y el rumbo que venimos sosteniendo en la provincia”, afirmó.

Barroso-Montura, el proyecto de cobre que Teck Resources adquirió en Mendoza

Barroso-Montura comprende unas 13.500 hectáreas en San Rafael y se encuentra en una etapa de exploración. La adquisición representa un nuevo movimiento de una compañía internacional en el sector minero mendocino, particularmente en el segmento del cobre, un mineral cuya demanda está vinculada con la electrificación y la transición energética.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, afirmó: “La llegada de Teck Resources representa un nuevo avance para el desarrollo minero de Mendoza y confirma el creciente interés de las grandes compañías internacionales por nuestro potencial geológico”.

"Estamos logrando que ese potencial se traduzca en nuevas inversiones en exploración, especialmente en cobre, un mineral estratégico para la transición energética. Que una empresa de esta envergadura elija nuestra provincia demuestra la importancia de contar con reglas claras, seguridad jurídica y una política sostenida para desarrollar una minería responsable", añadió.

La llegada de Teck Resources a Mendoza se produce mientras la compañía avanza en su proceso de fusión con Anglo American. De concretarse la operación, ambas empresas darán origen a uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo.

Qué falta para que comiencen los trabajos de exploración

La compra del proyecto no implica el inicio inmediato de las tareas en el terreno. Para avanzar, Teck Resources deberá presentar el Informe de Impacto Ambiental (IIA), que dará comienzo al procedimiento de evaluación ante la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza.

Durante esa etapa, se analizarán las características de las actividades previstas y sus posibles impactos ambientales, de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa provincial.

Si obtiene la aprobación ambiental, el proyecto deberá ser remitido a la Legislatura de Mendoza para su ratificación, tal como establece la legislación provincial para los emprendimientos de minería metalífera.

De esta manera, Barroso-Montura deberá atravesar las instancias administrativas y ambientales correspondientes antes de avanzar con sus actividades de exploración.